Saisonfinale zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den TV-Partnern die verbleibenden zwei Spieltage der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Runde 21 startet am Freitag, 19. Mai (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport), mit der Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem SV Werder Bremen.

Am Samstag, 20. Mai (ab 13 Uhr), ist der FC Bayern zu Gast bei Bayer Leverkusen. Die Partie wird live im Stream auf sportschau.de und bei MagentaSport gezeigt. Einen Tag später, am 21. Mai (ab 13 Uhr), tritt Eintracht Frankfurt beim 1. FFC Turbine Potsdam und der 1. FC Köln beim SC Freiburg an. Ab 16 Uhr empfängt der SV Meppen den VfL Wolfsburg und die SGS Essen bittet den MSV Duisburg zum Revierderby. Alle Partien werden live bei MagentaSport übertragen.

Am 22. und letzten Spieltag der laufenden Saison werden alle sechs Partien parallel am Sonntag, 28. Mai, um 14 Uhr (live bei MagentaSport) angepfiffen. Unter anderem das Fernduell um die Meisterschaft: Der FC Bayern empfängt Turbine Potsdam und der VfL Wolfsburg hat den SC Freiburg zu Gast.

[dfb]