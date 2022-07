Saisoneröffnung: Frankfurt gegen Bayern am 16. September

Die Spielzeit 2022/2023 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga wird mit einem Spitzenduell in einmaliger Atmosphäre eröffnet: Im Deutsche Bank Park in Frankfurt empfängt die gastgebende Eintracht am Freitag, 16. September, den FC Bayern München. Nun stehen die Anstoßzeiten der ersten beiden Spieltage fest. Demnach steigt das Eröffnungsspiel ab 19.15 Uhr (live auf Eurosport und MagentaSport) in der Arena im Frankfurter Stadtwald.

Die Vorfreude auf die Topbegegnung zwischen den deutschen Vizemeisterinnen und den Champions League-Teilnehmerinnen ist groß: Siggi Dietrich, Generalbevollmächtigter Eintracht Frankfurt Fußball AG, sagt: "Klasse, dass nun auch der genaue Termin für das Saisoneröffnungsspiel feststeht und alle weiteren Planungen sowie der Ticketverkauf zeitnah beginnen können. Ich finde es eine perfekte Entscheidung, dass der DFB für die Vergabe der Saisonpremiere die Vereine mit den meisten Heim- und Auswärtszuschauern der vergangenen Spielzeit ausgewählt hat und freue mich sehr, dass Eintracht Frankfurt gegen Bayern München - wie bereits Anfang August bei den Männern - im Deutsche Bank Park aufeinandertreffen".

"Highlightspiel im Herzen Europas"

Dietrich weiter: "Es ist ein Highlightspiel im Herzen von Europa, das für uns, aber auch für die gesamte Liga, eine große Chance ist, direkt nach der EM unter herausragenden Bedingungen und mit vielen Fans im Rücken in die neue Saison zu starten. Ein sportlicher Leckerbissen, mit dem es uns mit der großen Eintracht-Familie auch gelingen sollte, mit einem neuen Bundesliga-Zuschauerrekord ein erstes Ausrufezeichen für die neue Saison zu setzen."

Bayern-Sportdirektorin Bianca Rech betont: "Das Eröffnungsspiel zum Saisonauftakt im Deutsche Bank Park wird ein großes Erlebnis für beide Teams werden. Wir freuen uns auf eine hoffentlich große Kulisse."

Rheinisches Derby am Freitag

Steht der Start der neuen Spielzeit ganz im Zeichen des Topspiels am Freitag, so bieten auch die weiteren Begegnungen viel Spannung. Die Deutschen Meisterinnen vom VfL Wolfsburg empfangen am Samstag, 17. September, ab 13 Uhr die SGS Essen. Weiter geht es am Sonntag, 18. September, wenn die beiden Aufsteigerinnen vom SV Meppen - ab 13 Uhr gegen den SC Freiburg - und der MSV Duisburg - ab 16 Uhr gegen Bayer 04 Leverkusen - ihre Rückkehr in die Eliteklasse feiern. Komplettiert wird der Premierenspieltag mit den Begegnungen 1. FC Köln gegen die TSG Hoffenheim (ab 13 Uhr) sowie SV Werder Bremen gegen den 1. FFC Turbine Potsdam (ab 16 Uhr).

Mit dem prestigereichen rheinischen Derby wird der 2. Spieltag am Freitag, 23. September, ab 19.15 Uhr (live auf Eurosport und MagentaSport) eröffnet: Dann empfängt Bayer 04 Leverkusen den 1. FC Köln. Das einzige Samstagspiel dieses Wochenendes wird von der TSG Hoffenheim bestritten, die ab 17.55 Uhr (live in der ARD und MagentaSport) gegen den VfL Wolfsburg antritt. Sonntags geht es für den FC Bayern München dann ab 13 Uhr gegen den SV Werder Bremen weiter. Zur gleichen Zeit messen sich der 1. FFC Turbine Potsdam und der MSV Duisburg. Die restlichen Spiele zwischen der SGS Essen und dem SV Meppen sowie dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt werden um 16 Uhr angepfiffen.

Alle Spiele sind live auf MagentaSport zu sehen.

[dfb]