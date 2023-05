Saisonende: U 19 unterliegt Dänemark

Niederlage zum Abschluss der Länderspielsaison: Die deutschen U 19-Junioren haben ihr Länderspiel gegen Dänemark knapp verloren und damit den Lehrgang in Flensburg abgeschlossen. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier verlor in der Blue Water Arena, Esbjerg gegen den Nachwuchs aus Dänemark 2:1 (0:0).

Vor 3.950 Zuschauer*innen kam das Spiel nur langsam in Fahrt und Abschlüsse blieben bis zur Halbzeit auf beiden Seiten Mangelware. In der zweiten Halbzeit schoss Asbjørn Bøndergaard (63.) die Dänen in Führung und Zidan Sertdemir (72.) erhöhte kurze Zeit später. Stefano Marino gelang in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer.

"Wir sind heute viel hinterhergelaufen"

"Die Jungs haben heute alles versucht", fasste Guido Streichsbier zusammen. "Wir haben heute mit einer sehr zusammengewürfelten Mannschaft gespielt und die Dänen waren eingespielt, da hat man heute einen Unterschied gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir gute Umschaltsituationen, haben diese dann aber zu überhastet ausgespielt. Insagesamt sind wir heute viel hinterhergelaufen."

Weiter geht es für den DFB-Nachwuchs im Oktober, dann steht die 1. EM Qualifikationsrunde 2023/2024 gegen Polen, Nordmazedonien und Kasachstan an.

[dfb]