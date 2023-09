Saisonauftakt gegen England

Im Oktober steht für die deutschen U 17-Juniorinnen in Duisburg die erste Runde der EM-Qualifikation an. Anlass genug, um mit dem neuen Jahrgang in die Vorbereitung zu starten. Erster Länderspielstopp ist England, wo es heute (ab 19 Uhr) und am Montag (ab 13 Uhr) in Burton-on-Trent zweimal gegen die Gastgeberinnen geht. Den Platz an der Seitenlinie wird dabei Lena Lotzen, die normalerweise als Co-Trainerin bei der U 17-Juniorinnen fungiert, für Cheftrainerin Sabine Loderer übernehmen. Loderer hilft aktuell als Co-Trainerin bei der Frauen-Nationalmannschaft aus. Sie hatte noch Anfang September den 26-köpfigen U 17-Kader benannt.

Die Startelf: Bräutigam - Memminger, Hokamp (C), Schäfer, Bednorz - Zimmermann, Portella - Krips, Rückert, Rodach - Köpp

In der EM-Qualifikation warten Spiele gegen die Ukraine am 14. Oktober (ab 13 Uhr), Österreich am 17. Oktober (ab 13 Uhr) und Rumänien am 20. Oktober (ab 13 Uhr). Die besten Drei der sieben Vierergruppen aus Liga A sowie die Gruppensieger aus der schwächer besetzten Liga B sichern sich ihren Startplatz für die zweite EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr. Dort schaffen die sieben Gruppensieger den Sprung zur U 17-EURO 2024 nach Schweden.

[dfb]