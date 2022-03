Saisonabschluss: U 20 unterliegt England

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat ihre abschließende Partie der Länderspielsaison verloren. Die Mannschaft von Trainer Christian Wörns unterlag im englischen Colchester im Klassiker gegen England 1:3 (0:1) und musste damit die erste Niederlage der Saison hinnehmen

Nach dem 1:1 gegen Italien am vergangenen Donnerstag beendet die deutsche U 20-Auswahl, die zuletzt viele coronabedingte Ausfälle zu beklagen hatte, die Saison mit drei Siegen, vier Remis und einer Niederlage. Für den Jahrgang 2001/2002 war es das letzte Zusammentreffen bei den U 20-Junioren.

Wörns: "Insgesamt war die Spielrunde gut"

"Wir haben heute kämpferisch eine gute Leistung gezeigt", sagte Wörns. "Die Gegentore waren Geschenke von uns durch Fehler im Spielaufbau. Niederlagen tun natürlich immer weh, das hat uns heute nicht geholfen. Insgesamt war die Spielrunde aber gut. Wir hätten noch mehr Siege einfahren müssen aber wir können zufrieden sein."

Vor 6971 Zuschauern im Community Stadium brachte Sam Greenwood (Leeds United) die englische Auswahl bereits in der zehnten Minute in Führung. James McAtee (52.) und Tyrhys Dolan (62.) erhöhten nach der Pause auf 3:0. In der Schlussphase verkürzte Lazar Samardzic von Udinese Calcio mit seinem zweiten Tor für die U 20 für das deutsche Team.

[dfb]