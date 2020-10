Saibene neuer Trainer in Kaiserslautern

Drittligist 1. FC Kaiserslautern ist auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Beim ehemaligen Bundesligisten steht ab sofort Jeff Saibene an der Seitenlinie. Der 52-jährige Luxemburger tritt die Nachfolge des am Dienstag freigestellten Boris Schommers an. Interimsweise hatten Oliver Schäfer und Ex-Nationalspieler Philipp Wollscheid aus der U 19 der "Roten Teufel" die Profis betreut, das Duo widmet sich nun wieder seiner Aufgabe in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga.

Für Jeff Saibene ist der 1. FC Kaiserslautern die dritte Trainerstation in Deutschland. Arminia Bielefeld hatte Jeff Saibene im Endspurt der Saison 2016/2017 auf einem Abstiegsrang übernommen, schaffte den Klassenverbleib und führte die Ostwestfalen in der folgenden Spielzeit auf Rang vier. Im Dezember 2018 endete sein Engagement bei der Arminia. Die 3. Liga kennt Saibene aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt. Nach nur fünf Punkten aus sieben Spielen musste Saibene Anfang März gehen.

Nach der Vorstellung des neuen Coaches leitete Saibene bereits am Nachmittag die erste Trainingseinheit, bereitet die Roten Teufel auf die Partie beim Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden am Montag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) vor.

"Einen fachlich und menschlich sehr guten Cheftrainer für den FCK"

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jeff Saibene einen neuen Cheftrainer für den FCK gewinnen konnten, der über viel Erfahrung als Trainer verfügt, der den deutschen Fußball und die 3. Liga kennt und mit Arminia Bielefeld bereits einen deutschen Traditionsverein erfolgreich trainiert hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit Jeff Saibene einen fachlich und menschlich sehr guten Cheftrainer für den FCK gefunden haben. Wir begrüßen auch ganz herzlich Ryszard Komornicki am Betzenberg, den Jeff Saibene als Co-Trainer mitbringt", so FCK-Sportdirektor Boris Notzon.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FCK und habe eine sehr große Motivation, bei einem Verein arbeiten zu dürfen, der so viele Menschen bewegt. Gemeinsam mit meinem Trainerteam möchte ich jetzt so schnell wie möglich die Mannschaft wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Wir müssen hart arbeiten, um die Leidenschaft und das berühmte Betze-Feeling wieder zu entfachen und die Menschen rund um den Verein mitzunehmen. Ich weiß was beim FCK möglich ist und freue mich besonders darauf, wenn wieder viele Fans ins Stadion kommen dürfen", so der neue FCK-Cheftrainer Jeff Saibene.

