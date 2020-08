Sahin-Klub Meinerzhagen gewinnt Westfalenpokal

Der RSV Meinerzhagen hat sich am Finaltag der Amateure erstmals in seiner Vereinsgeschichte für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Im Duell der beiden Final-Debütanten gegen den SV Schermbeck behielt der Heimatklub von Ex-Bundesligaspieler Nuri Sahin beim 2:0 (1:0) im Endspiel des Krombacher Westfalenpokals die Oberhand. Ebenfalls im DFB-Pokal dabei ist der MTV Eintracht Celle, der sich in einem spannenden Finale 3:2 (1:1) gegen den MTV Gifhorn durchsetzte und sich somit den Niedersachsenpokal sicherte.

Da der Fußball- und Leichtathletik- Verband Westfalen (FLVW) zwei DFB-Pokal-Teilnehmer stellen darf, muss der endgültige Erstrundengegner noch ausgelost werden. Klar ist aber schon: Meinerzhagen bekommt es entweder mit dem SC Paderborn oder der SpVgg Greuther Fürth zu tun. Der MTV Eintracht Celle trifft auf den Bundesligisten FC Augsburg.

Als letzte Mannschaft zog der FC Oberneuland in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Die Entscheidung im Finale des Bremer Lotto-Pokals fiel gegen den Blumenthaler SV erst im Elfmeterschießen. In diesem zeigte sich der Regionalligist nervenstärker und gewann letztlich mit 5:4 (2:2; 2:2; 2:2). Durch den Erfolg im Bremer Lotto-Pokal darf sich der FCO im DFB-Pokal auf einen Topgegner freuen, schließlich ist mit Borussia Mönchengladbach ein Champions-League-Teilnehmer zu Gast.

