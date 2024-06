Sachsen gewinnt U 14-Sichtungsturnier

Vier Tage lang präsentierten sich knapp 200 Nachwuchsspieler aus zwölf Landesverbänden beim ersten von zwei Sichtungsturnieren der U 14-Junioren in Bad Blankenburg zum ersten Mal den DFB-Trainern.

Auf sportlicher Ebene setzte sich die Auswahl Sachsens durch ein 1:0 gegen Hessen im "Finale" ohne Punktverlust durch. Berlin, Württemberg und Thüringen landeten mit je einer Niederlage dahinter auf den Plätzen zwei bis vier.

Viel wichtiger war für den leitenden Trainer Michael Prus und sein Team allerdings der Sichtungsgedanke. Schließlich beginnt für den 2010er Jahrgang in der neuen Saison als U 15 der erste Zyklus im Bereich der Junioren-Nationalteams, der 2027 bei der U 17-Europameisterschaft enden soll.

Prus: "Überblick über den Jahrgang verschaffen"

Prus stellt dafür bei den Sichtungsturnieren in Bad Blankenburg und kommende Woche in der Sportschule Wedau in Duisburg einen Stamm von knapp 46 Spielern zusammen, aus dem sich dann nach diversen Lehrgängen der Kader für die ersten Länderspiele im Mai 2025 herauskristallisieren wird.

"Ich bin mit dem ersten Teil der Sichtung zufrieden. Die Spiele waren sehr interessant, abwechslungsreich und spannend. Gleichzeitig sind uns natürlich auch viele Spieler aufgefallen aufgrund ihrer individuellen Fähigkeiten. Das ist bei der Zusammenstellung für den künftigen Kader auch wichtig", sagt Michael Prus. "Wir haben zudem eine Liste mit verletzten Spielern, die wir zusätzlich abarbeiten und werden für die beiden ersten Lehrgänge jeweils 23 Spieler nominieren. Die U 15 ist dazu da, sich einen ersten Überblick über den gesamten Jahrgang zu verschaffen."

[dfb]