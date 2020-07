Sabine Loderer wird U 17-Trainerin

Sabine Loderer wird Trainerin der U 17-Juniorinnen des DFB. Ab der Saison 2020/2021 wird die ehemalige U-Nationalspielerin den 2004er-Jahrgang übernehmen. Nach Abschluss der Spielzeit 2020/2021 wird sie verantwortlich für die U 16-Juniorinnen und diese zwei Jahre lang begleiten.

Sabine Loderer ist Expertin für den Nachwuchsbereich. Von 2010 bis 2020 war sie Verbandstrainerin beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV). Seit Beginn der Saison 2019/2020 war sie gemeinsam mit Melanie Behringer Co-Trainerin von Friederike Kromp bei den U 17-Juniorinnen. Als Spielerin war Loderer unter anderem für den FC Bayern München im Einsatz, dabei lief sie auch für verschiedene Juniorinnen-Nationalmannschaften auf. 2014 hat sie den Fußball-Lehrer-Lehrgang an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef abgeschlossen – als Zweitbeste des Jahrgangs.

Loderer: "Förderung von jungen Talenten reizt mich sehr"

Sabine Loderer sagt: "Ich freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben als Trainerin der U 17-Juniorinnen. Die langjährige Arbeit als Verbandstrainerin beim BFV und zuletzt auch als Co-Trainerin der U 17-Nationalmannschaft hat mir viel Spaß bereitet. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für mich, den nächsten Schritt zu gehen und eigenverantwortlich eine U-Mannschaft zu trainieren. Die Förderung von jungen Talenten und all die Facetten, die diese Aufgabe mit sich bringt, reizen mich sehr. Daher freue ich mich jetzt schon darauf, ab Mitte August mit den Spielerinnen und dem Betreuerteam zusammenzuarbeiten."

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Mit Sabine haben wir eine Trainerin mit einer hohen Expertise und mit hervorragenden konzeptionellen Fähigkeiten verpflichtet. Sie verfügt über langjährige Erfahrung beim BFV, bei dem sie über viele Jahre hinweg regelmäßig U-Nationalspielerinnen betreut und auf ihrem Weg in die Frauen-Bundesliga und sogar bis hin zur Frauen-Nationalmannschaft begleitet hat. Im vergangenen Jahr haben wir ihre Arbeitsweise als Co-Trainerin bei den U 17-Juniorinnen bereits kennengelernt und ihre Qualitäten aus nächster Nähe erlebt. Wir sind absolut überzeugt von Sabine und davon, dass sie in ihrer täglichen Arbeit mit den Juniorinnen ihren Teil zu deren Entwicklung beiträgt, und somit auch dazu, den deutschen Frauenfußball zurück an die Weltspitze zu bringen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr."

Priorität bei den U-Nationalmannschaften hat die Entwicklung der Spielerinnen und das Ermöglichen von internationalen Erfahrungen auf höchstem Niveau – bei Länderspielen und vor allem im Rahmen von kontinentalen und interkontinentalen Endrundenturnieren.

2004er-Jahrgang im November in der EM-Qualifikation

Anfang November treffen die von Loderer trainierten U 17-Juniorinnen aus dem 2004er-Jahrgang in der ersten EM-Qualifikationsrunde auf die Auswahl-Mannschaften Belgiens, Aserbaidschans und von Gastgeber Malta. Für die sogenannte "Eliterunde", das zweite EM-Qualifikationsturnier, qualifizieren sich die elf Gruppensieger, die elf Gruppenzweiten und die vier besten Gruppendritten. In dem weiteren EM-Qualifikationsturnier spielen die Mannschaften im Frühjahr 2021 um die Teilnahme an der U 17-Europameisterschaft, die im Mai 2021 auf den Färöern stattfinden wird.

In der Saison 2020/2021 wird es einen "jüngeren" und einen "älteren" U 17-Jahrgang geben. Dabei hat Sabine Loderer die Verantwortung für den jüngeren Jahrgang, Friederike Kromp die Verantwortung für den älteren Jahrgang. Die aktuelle U 17-Trainerin Friederike Kromp übernimmt nach der EM-Qualifikation beziehungsweise den folgenden Endrundenturnieren (Europameisterschaft in Schweden, Weltmeisterschaft in Indien) die U 16-Nationalmannschaft, um den 2005er-Jahrgang über die Dauer von zwei Jahren zu betreuen.

[dh]