Saarbrücken: Viertes Halbfinale - zum ersten Mal ins Endspiel?

Noch ein Sieg fehlt bis zum Finale in Berlin: Die vier Halbfinalisten im DFB-Pokal duellieren sich um die Endspieltickets - darunter auch Überraschungsteam 1. FC Saarbrücken, das am Dienstag Bayer Leverkusen empfängt. Am Mittwoch (beide ab 20.45 Uhr, live in der ARD und auf Sky) folgt die Neuauflage des 2018er Finales zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. DFB.de macht den Faktencheck.

Premiere mit Vorläufern: Der 1. FC Saarbrücken ist zwar der erste Viertligist in einem DFB-Pokalhalbfinale, die Runde der letzten Vier ist den Saarländern allerdings nicht unbekannt. Bereits dreimal war der FCS unter den letzten Vier, scheiterte dort jedoch jedes Mal am späteren Titelträger.

Torgaranten: Leverkusen netzte in den vergangenen 18 Pokalspielen immer ein (insgesamt 48-mal, im Schnitt 2,7 Treffer pro Partie) - eine längere Torserie hatte Leverkusen zuletzt von August 1998 bis Oktober 2006, als Bayer 04 in 26 Partien am Stück traf. Letztmals ohne Torerfolg im Pokal blieben die Rheinländer vor fünf Jahren im Viertelfinale gegen den FC Bayern.

Dauerbrenner: Der FC Bayern München steht zum elften Mal in Folge im Halbfinale. Das ist laufender Rekord. Eintracht Frankfurt steht zum dritten Mal in den letzten vier Pokalspielzeiten in der Vorschlussrunde.

Heimstärke: Bayern ist seit 15 Heimspielen gegen Frankfurt unbesiegt (14 Siege, ein Remis) - zuletzt gab es elf Siege in Serie. Frankfurts letzter Auswärtssieg beim FC Bayern datiert aus dem November 2000 (2:1). Es ist der einzige Auswärtssieg der Hessen beim FCB in den vergangenen 38 Duellen.

Tore in Serie: Der FC Bayern traf in jedem der vergangenen 21 Pokalspiele und erzielte dabei im Schnitt drei Treffer pro Spiel. Die Eintracht traf gegen Werder im 15. Pokalspiel in Serie. Eine so lange Torserie im Pokal gab es für die Hessen zuletzt zwischen 1983 und 1988.

Weiße Weste: Manuel Neuer spielte in seiner Pokalkarriere 32-mal zu null und könnte nun den Rekord von Oliver Kahn einstellen, der 33 Weiße Westen wahrte und damit mehr als jeder andere Torhüter in der Geschichte des DFB-Pokals.

Rekordsieger im Blick: Thomas Müller gewann in seiner Karriere mit dem FC Bayern 46 seiner insgesamt 54 Spiele im DFB-Pokal (exklusive Elfmeterschießen). Geht Müller mit seinem Verein nun auch gegen die Eintracht als Sieger nach maximal 120 Minuten vom Platz, würde er mit Bayerns "Rekordsiegern" im Pokal, Sepp Maier und Gerd Müller (je 47 Pokalsiege mit dem FCB), gleichziehen.

