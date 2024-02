Saarbrücken gegen Haching am 10. April

Neuer Termin: Der 1. FC Saarbrücken empfängt die SpVgg Unterhaching am 10. April

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in der 3. Liga die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SpVgg Unterhaching neu angesetzt. Die Begegnung des 25. Spieltags war vergangenes Wochenende wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Ludwigsparkstadion ausgefallen. Nachgeholt wird sie am Mittwoch, 10. April. Anpfiff ist um 19 Uhr. MagentaSport überträgt exklusiv live.

Der neue Termin wurde in Abstimmung mit beiden beteiligten Klubs festgelegt. Die parallel stattfindende Badminton-EM in der Saarlandhalle hat nach Prüfung durch die zuständigen Sicherheitsbehörden keinen Einfluss auf die Austragung des Spiels.

Nach den jüngsten Absagen im DFB-Pokalviertelfinale und in der 3. Liga sind in Saarbrücken umfangreiche Sanierungsarbeiten des Spielfeldes angelaufen. Aktuell wird ein neuer Rasen im Ludwigsparkstadion verlegt. Zuvor ist der Untergrund bearbeitet und aufgelockert worden. Auch das nächste Heimspiel des FCS gegen Arminia Bielefeld am Sonntag, 25. Februar (ab 16.30 Uhr, live bei MagentaSport), soll daher planmäßig im Ludwigsparkstadion ausgetragen werden.

Ulm gegen Sandhausen im Donaustadion

Keinen neuen Termin, aber einen veränderten Spielort gibt es in der 3. Liga am 29. Spieltag: Der DFB hat dem Antrag des SSV Ulm 1846 Fußball stattgegeben, die Partie gegen den SV Sandhausen am Sonntag, 10. März (ab 19.30 Uhr, live bei MagentaSport), im heimischen Donaustadion auszutragen. Aktuell müssen die Ulmer aufgrund der fehlenden Rasenheizung für ihre Heimspiele nach Aalen ausweichen. Diese Regelung gilt seit Dezember 2023 und läuft eigentlich noch bis Ende März 2024.

Dem Ausnahmeantrag des SSV für das Spiel gegen Sandhausen wurde aufgrund der zunehmend milden Wetterlage und im Sinne der Fans entsprochen. Voraussetzungen für die Entscheidung waren die Zustimmung des Gegners und der Sicherheitsbehörden.

[jb]