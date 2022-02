S04 vs. RWE: Revierderby und Verfolgerduell

Nachbarschaftsduell im doppelten Sinne: Vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (ab 11 Uhr) trennt die U 19-Mannschaften der beiden Revierklubs FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen auf den Plätzen drei und fünf in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga nur ein Zähler. Dabei hat das Überraschungsteam aus Essen noch eine Partie weniger absolviert. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Stand der Dinge: Dass die U 19 des FC Schalke 04 derzeit - bei einer absolvierten Partie mehr - punktgleich mit dem Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen ist, hängt eng mit dem guten Saisonstart zusammen. Die Königsblauen gewannen vier ihren ersten fünf Partien und sammelten dabei 13 Zähler. Erst im Spitzenspiel und Derby beim aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund (0:4) kassierte S04 die erste Niederlage. In den drei Partien bis zur Winterpause gegen den FC Viktoria Köln (2:2), bei Borussia Mönchengladbach (1:1) und gegen den VfL Bochum (0:1) kam jedoch kein weiterer Sieg dazu. Erst zum Auftakt des neuen Jahr 2022 durfte sich Schalke beim SC Preußen Münster (3:1) wieder über die volle Punktausbeute freuen. Für Rot-Weiss Essen ist der zweite Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft (Halbfinalspiele am 7. und 15. Mai, Finale 29. Mai) berechtigen würde, auch nur einen Zähler entfernt. Ähnlich wie die Schalker startete auch RWE mit sieben Zählern aus drei Begegnungen gut in die Saison. Auf die erste Niederlage bei Preußen Münster (1:3) antworteten die Essener mit drei Siegen in Folge und etablierten sich überraschend in der Spitzengruppe, bevor das Jahr 2021 mit einem 0:3 beim MSV Duisburg endete. Das erste Spiel nach der Winterpause gegen Arminia Bielefeld endete 0:0.

Die Trainer: Mit der Ausnahme eines Jahres als Co-Trainer der Bundesligamannschaft nimmt Norbert Elgert bereits seit 1996 bei der U 19 des FC Schalke 04 auf der Trainerbank Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener gilt längst als Institution und Vereinslegende. Allein dreimal (2006, 2012 und 2015) führte der 64-Jährige die Königsblauen zur Deutschen Meisterschaft. In der West-Staffel holte S04 zwischen 2011 und 2019 sechsmal den Titel und wurde zweimal Zweiter. In regelmäßigen Abständen schaffen unter Elgert hoffnungsvolle Talente den Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis. So bildete er unter anderem die Weltmeister Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie Leroy Sané aus. Bei der U 19 von Rot-Weiss Essen steht seit Saisonbeginn ein Ex-Profi an der Seitenlinie: Vincent Wagner übernahm die Aufgaben von Damian Apfeld, der die Essener vier Jahre lang betreut und zweimal zum Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse geführt hatte. Der 35 Jahre alte Gymnasiallehrer Wagner absolvierte zwischen 2007 und 2014 insgesamt 98 Meisterschaftspartien und drei Begegnungen im DFB-Pokal für Rot-Weiss. Nach seiner aktiven Laufbahn arbeitete Wagner unter Jens Rasiejewski von Juli 2017 bis Februar 2018 als Co-Trainer bei der U 19 und den Profis des VfL Bochum. Ab Sommer 2018 war er beim MSV Duisburg als Cheftrainer der U 14 (2018/2019) und der U 15 (2019 bis 2021) tätig. Vor Beginn dieser Saison kehrte er an die Hafenstraße zurück.

Der nächste Schritt: Die Spieler in der A-Junioren-Bundesliga stehen kurz vor dem Schritt in den Herrenbereich. Manche von ihnen durften bereits bei den Profis ihrer Vereine "reinschnuppern". So gehörte U 19-Angreifer Keke Topp schon einmal zum Lizenzspieleraufgebot des FC Schalke 04. Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli (1:2) Anfang Dezember wurde der Junioren-Nationalspieler in der Schlussphase eingewechselt. Torhüter Daniel Rose, die Verteidiger Leo Weichert und Gideon Guzy sowie Mittelfeldspieler Bogdan Shubin und Angreifer Jordy Mfundu waren zumindest schon bei der U 23 der Königsblauen in der Regionalliga West dabei. Bei Rot-Weiss Essen stand ein Trio bislang sogar schon regelmäßig im Aufgebot der ersten Mannschaft. Innenverteidiger Mustafa Kourouma kann neben einer Einwechslung in der Regionalliga West auch drei Partien im Niederrheinpokal vorweisen. Ebenfalls auf drei Einsätze im Pokal blickt Mittelfeldspieler und U 19-Kapitän Guiliano Zimmerling zurück. Auf seine erste Begegnung in der vierthöchsten Spielklasse wartet der gebürtige Essener aber noch. Ben Heuser wurde in einer Begegnung des Verbandspokals eingewechselt.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der A-Junioren Bundesliga standen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und von Rot-Weiss Essen bislang 22-mal in einem Meisterschaftsspiel in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse gegenüber. Dabei spricht die Bilanz mit 13 Siegen, sieben Unentschieden und nur zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 42:21 klar für die Königsblauen. In der zurückliegenden Spielzeit wurde das Revierduell wegen des corona-bedingten Saisonabbruchs nicht ausgetragen, in der Spielzeit 2019/2020 waren die Essener nicht erstklassig. So fand das bislang jüngste Aufeinandertreffen im April 2019 statt. Doppelpacker Ahmed Kutucu (aktuell SV Sandhausen) und Levent Mercan (Karagümrük/Türkei) schossen die Schalker zu einem 3:1 in Essen. Qlirim Gashi (ASC 09 Dortmund) hatte für die Gastgeber getroffen.

Die Stimmen: "Rot-Weiss Essen hat in dieser Saison bislang stark gepunktet", lobt S04-Trainer Norbert Elgert. "Wir treffen auf einen fußballerisch guten und taktisch variablen Gegner, der uns alles abverlangen wird." RWE-Coach Vincent Wagner meint im Gespräch mit DFB.de. "Wir haben keinen Druck. Unser Punktekonto sieht schon gut aus. Wir können mit Selbstvertrauen und Mut auftreten und freuen uns einfach auf das Duell mit einem Spitzenteam. Schalke verfügt aus meiner Sicht neben Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln über das am besten besetzte Team in der West-Staffel. Wir müssen ans Limit gehen, um eine kleine Chance zu haben."

Die personelle Situation: Die zuletzt angeschlagenen Schalker Mittelfeldspieler Bogdan Shubin und Louis Köster könnten am Wochenende ihr Comeback geben. Elias Kurt, Nicholas Engels, Keke Topp, Ardy Mfundu und Emmanuel Gyamfi sind noch keine Option. Bei RWE fallen Mittelfeldspieler Enes Güzel und Oguzcan Büyükarslan aus.

[mspw]