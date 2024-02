S04 gegen BVB: Revierderby live auf DFB-TV

Mehr Spitzenspiel geht nicht! Die U 19 von Borussia Dortmund, souveräner Tabellenführer in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga, stellt sich am Mittwoch (ab 18.30 Uhr, live auf DFB-TV), im Rahmen einer Nachholpartie vom 12. Spieltag beim ersten Verfolger und "Erzrivalen" FC Schalke 04 im Gelsenkirchener Parkstadion vor. DFB.de mit fünf Fakten zum Topspiel und Revierderby.

Sieben Schalker Staffelsiege: Seit der Einführung der dreigleisigen A-Junioren-Bundesliga (ab der Saison 2003/2004) holte der FC Schalke 04 siebenmal den Titel in der West-Staffel, ab der Spielzeit 2011/2012 sogar viermal in Folge. Der BVB war insgesamt fünfmal erfolgreich, unter anderem in den beiden zurückliegenden Jahren. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg, die aktuell mit neun Punkten Vorsprung vor den "Knappen" die Tabelle anführt, könnte also den Hattrick im Westen perfekt machen und sich damit auch gleichzeitig den letzten Titelgewinn im bisherigen Staffelsystem sichern. Zur kommenden Spielzeit startet die neue DFB-Nachwuchsliga.

BVB macht in der Bilanz Boden gut: Als Gründungsmitglieder, die ununterbrochen der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga angehören, standen sich die U 19-Teams des FC Schalke 04 und von Borussia Dortmund bislang 36-mal in einer Partie der höchsten deutschen U 19-Spielklasse gegenüber. Mit 18 Schalker Siegen, sieben Unentschieden und elf Dortmunder Erfolgen spricht die Bilanz dabei immer noch klar für die "Königsblauen", obwohl das Team von Trainer Norbert Elgert zuletzt drei Niederlagen nacheinander im Ligabetrieb hinnehmen musste. Zusätzlich trafen beide Mannschaften in den Spielzeiten 2018/2019 und 2021/2022 auch noch jeweils im Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft aufeinander. In beiden Fällen setzte sich der BVB in zwei Spielen gegen den Revierrivalen durch - und sicherte sich anschließend auch jeweils die nationale U 19-Krone. Auch diesmal könnten sich beide Teams für die Endrunde (ab 15. Mai) qualifizieren, würden allerdings nicht im Halbfinale, sondern frühestens im Endspiel aufeinandertreffen.

Mehr als drei Tore pro Spiel: Die Offensive von Borussia Dortmund ist in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga mit Abstand das Maß der Dinge. Mit 51 Treffern in 16 Partien hat der BVB beachtliche 22 Tore mehr erzielt als Verfolger FC Schalke 04. Exakt 3,1875 Treffer erzielen die Dortmunder im Schnitt pro Spiel. U 17-Weltmeister Paris Brunner sticht mit seinen 14 Saisontreffern heraus. In der internen Torjägerwertung folgen Danylo Krevsun und Julian Rijkhoff mit jeweils sieben Toren. Der niederländische U 19-Nationalspieler Rijkhoff ist allerdings vor wenigen Wochen zu Ajax Amsterdam zurückgekehrt und deshalb beim Revierderby nicht mehr dabei. Erfolgreichster Torschütze bei den Schalkern ist Zaid Amaussau-Tchibara (fünf Treffer), der beim jüngsten 3:0-Heimsieg gegen den SC Verl nach überstandener Verletzung erstmals wieder zu einem Kurzeinsatz kam.

Vier Weltmeister ausgebildet: Mit der Ausnahme eines Jahres als Co-Trainer der Bundesligamannschaft (2002/2003) nimmt Norbert Elgert bereits seit 1996 bei der U 19 des FC Schalke 04 auf der Trainerbank Platz. Der gebürtige Gelsenkirchener gilt längst als Institution und Vereinslegende. Allein dreimal (2006, 2012 und 2015) führte der 67-Jährige die "Königsblauen" zur Deutschen Meisterschaft. In regelmäßigen Abständen schaffen unter Elgert hoffnungsvolle Talente den Sprung aus dem Nachwuchsbereich zu den Profis. So bildete der Talenteschmied unter anderem die Weltmeister Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Mesut Özil und Julian Draxler sowie Nationalspieler Leroy Sané aus.

Längste Amtszeit als U 19-Trainer: Bei der U 19 von Borussia Dortmund steht seit Sommer 2020 Mike Tullberg in der Verantwortung. Der 38 Jahre alte Däne, der mit dem BVB 2022 Deutscher Meister und in der Vorsaison Vizemeister wurde, kennt die West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga aber auch aus seiner Zeit bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen (Februar 2014 bis Juni 2017). Schon als Aktiver war Tullberg für RWO am Ball (2009 bis 2011) und beendete dort auch seine Karriere. Weitere Stationen waren neben seiner Heimat Dänemark auch Italien (Reggina 1914) und Schottland (Heart of Midlothian). Vom dänischen Verein Vendsyssel (Co-Trainer) ging es 2019 zurück nach Deutschland. In Dortmund ist Tullberg inzwischen der U 19-Trainer mit der bisher längsten Amtszeit.