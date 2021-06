Russland zieht mit Finnland gleich

Russland hat bei der EURO 2020 im zweiten Anlauf seinen ersten Sieg eingefahren. Vier Tage nach dem 0:3 gegen Mitfavorit Belgien setzte sich die "Sbornaja" in St. Petersburg in Gruppe B gegen EM-Debütant Finnland mit 1:0 (1:0) durch und zog damit nach Punkten mit dem heutigen Gegner gleich.

Alexej Mirantschuk (45.+2) erzielte in einer umkämpften Partie kurz vor dem Seitenwechsel den russischen Siegtreffer. Finnland hatte sich zuvor durch einen Kopfballtreffer durch Joel Pohjanpalo vom 1. FC Union Berlin schon in Führung gewähnt (4.), doch nach Eingriff der Video-Assistenten wurde das Tor wegen einer knappen Abseitsstellung zurückgenommen. Beide Mannschaften haben die Chance, mit einem Sieg in ihrem abschließenden Gruppenspiel den Achtelfinaleinzug am kommenden Montag aus eigener Kraft perfekt zu machen.

In der anderen Partie der Gruppe treffen am Donnerstag (ab 18 Uhr, live im ZDF und bei MagentaTV) in Kopenhagen Dänemark und Belgien aufeinander.

[sid/bt]