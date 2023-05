Rund 42.000 Eintrittskarten weg: Tickets fürs Pokalfinale sichern!

Fußball-Feiertag am Feiertag: An Christi Himmelfahrt, dem morgigen Donnerstag (ab 16.45 Uhr live in der ARD und auf Sky), steigt in Köln das DFB-Pokalfinale der Frauen. Titelverteidiger VfL Wolfsburg und der SC Freiburg treffen dann im Rhein-Energie-Stadion aufeinander.

Und das Finale ist der Renner: Schon rund 42.000 Eintrittskarten wurden für das Spiel abgesetzt – die Gesamtkapazität beträgt beim Pokalfinale 44.808, da ein großer Teil der Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt werden. Noch sind also Tickets zu haben.

Finalparty ab 11.11 Uhr

Erhältlich sind sie im DFB-Ticketportal. Sitzplatzkarten kosten zwischen 15 Euro (ermäßigt 10) und 30 Euro (ermäßigt 25). Stehplätze gibt es für 11 Euro (ermäßigt 9). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in der Sitzplatzkategorie 3 erhältlich und kosten 8 Euro pro Person (6 Euro im Stehplatzbereich). Gruppentickets sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Los geht es am Donnerstag schon ab 11.11 Uhr mit der großen Finalparty: Auf den Vorwiesen des Stadions gibt es traditionell ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Spektakuläre Musikacts auf der Bühne, zahlreiche Mitmach- und Infostände sowie Mädchenfußballturniere laden dazu ein, den Endspieltag schon morgens zu beginnen.

[ag]