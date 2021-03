Rumänien-Spiel: Löw vertraut Island-Siegern

Never change a winning team! Bundestrainer Joachim Löw nimmt für das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien heute (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Bukarest im Vergleich zum 3:0 gegen Island am Donnerstag keinerlei Änderungen in der Startelf vor.

Die deutsche Aufstellung: 1 Neuer, 4 Ginter, 6 Kimmich, 10 Havertz, 13 Klostermann, 16 Rüdiger, 18 Goretzka, 19 Sané, 20 Gnabry, 21 Gündogan, 23 Can.

[dfb]