Rumänien siegt gegen Nordmazedonien

Deutschlands nächster Gegner in der WM-Qualifikationsgruppe J ist mit einem Sieg gestartet. Rumänien meisterte seine Aufgabe gegen Nordmazedonien mit 3:2 (1:0). Am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) empfangen die Rumänen die DFB-Auswahl in Bukarest. Im dritten Spiel der deutschen Gruppe gewann Armenien 1:0 (0:0) in Liechtenstein.

Ianis Hagi sicherte der rumänischen Mannschaft spät den Sieg (86.), nachdem die Nordmazedonier durch einen Doppelschlag von Arijan Ademi (82.) und Aleksandar Trajkovski (83.) ein 0:2 ausgeglichen hatten. Florin Tanase (28.) und Valentin Mihaila (50.) hatten zuvor die rumänische 2:0-Führung herausgeschossen. Armenien jubelte in Vaduz spät dank eines Eigentors von Noah Frommelt (83.).