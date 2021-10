Rumänien-Quiz in der Fan-Club-App

Alles, was man über Gegner Rumänien wissen muss: Das Quiz in der Fan Club-App

Am Freitag (ab 20.45 Uhr live bei RTL) tritt unsere Nationalmannschaft in Hamburg gegen Rumänien an. Beide Mannschaften treffen zum insgesamt 15. Mal aufeinander. Im neuen Quiz in der Fan-Club-App kannst du unter Beweis stellen, wie gut du dich mit unserem Gegner auskennst und wie genau du dich an die vergangenen Begegnungen mit den Rumänen erinnern kannst.

Es warten zehn Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten auf dich. Bist du mal nicht sicher, helfen wir mit drei Jokern aus. Aber nicht zu lange zögern, denn nach 15 Sekunden muss deine Antwort eingeloggt sein. Und Geschwindigkeit bringt Punkte. Deinen erspielten Highscore kannst du im Ranking mit anderen Fans vergleichen.

Die Fan-Club-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Erhältlich ist sie sowohl im Google Play Store als auch im iTunes-App Store.

[jh]