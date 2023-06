Rüdiger: "Wir wollen die Fans begeistern"

Die Vorbereitung läuft: Vor den anstehenden Länderspielen gegen die Ukraine am Montag (ab 18 Uhr, live im ZDF), in Polen am 16. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) und gegen Kolumbien am 20. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) sprechen Kevin Trapp und Antonio Rüdiger auf DFB.de über die Bedeutung des Ukraine-Spiels und die Dreierkette.

Antonio Rüdiger über...

...die Dreierkette und seine Rolle in dem System: In der Vergangenheit haben wir die Dreierkette schon öfters ausprobiert. Es ist gut, verschieden Systeme zu haben, falls wir im Spiel umstellen müssen. Ich habe noch nie zentral gespielt und glaube auch nicht, dass ich dort spielen werde. Im Zentrum muss man absichern, ich dagegen will auf den äußeren Positionen attackieren.

...den Vorfall am Flughafen: Natürlich habe ich überreagiert. Ich entschuldige mich in Richtung des Autogrammjägers.

...seine Verteidigungstaktik im Champions League Halbfinale gegen Erling Haaland: Ich plane sowas nicht, es kommt einfach in dem Moment. Trash Talk mache ich aber sehr gerne, genau wie Erling Haaland. Ich habe ihm aber nur gesagt, dass ich ihn mag. (lacht)

...das Ukraine-Spiel: Wir haben nicht mehr viel Zeit bis zur Europameisterschaft. Wir wollen uns weiterentwickeln und die Fans begeistern.

...seine Erfahrung und Rolle als Führungsspieler: Ich bin schon gut herumgekommen im Profifußball. Ich gebe alles weiter, was ich erlebt habe. Gerade den jungen Spielern kann ich gute Tipps geben, auch was Wechsel ins Ausland angeht. Ich sehe mich als Führungsspieler und gehöre hier zu den erfahrenen Spielern, "leading by exampel", du musst vorangehen und die Leute mitreißen.

...Niklas Süle: Natürlich ist man verwundert, dass er nicht dabei ist. Es ist aber die Entscheidung des Trainers und die muss man akzeptieren. Ich hoffe, er ist bald wieder mit an Bord.

Kevin Trapp über...

...seine Nominierung und Rolle als Ersatz: Es ist immer ein schönes Gefühl auf dem Platz zu stehen für den DFB, gerade in dem Rahmen mit dem 1000. Länderspiel. Es wird hoffentlich eine schöne und erfolgreiche Partie, für mich ist es ein besonderer Tag. Die Situation und meine Rolle sind klar, ich weiß, was meine Aufgaben sind. Dennoch will ich mich langfristig durchsetzen und beweisen. Der Bundestrainer hat mir mitgeteilt, dass ich spielen darf und ich gehe davon aus, dass es auch 90 Minuten werden. Als Torwart muss man geduldig sein und die Chance nutzen, wenn sie kommt.

...das bittere Saisonende der BVB-Spieler: Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es noch jemanden belastet. Es gehört zum Fußball dazu. Ich bin der Meinung, dass jeder fokussiert auf die Nationalmannschaft ist.

...seine Rolle in der Dreierkette: Es ändert sich wenig für einen Torwart, es geht vor allem um Kommunikation und darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich kenne die Dreierkette aus Frankfurt und kann der Mannschaft dadurch Sicherheit geben.

