Rückblick: Fan Club-Highlights 2020

Ein schweres Jahr neigt sich dem Ende entgegen. In allen Gesellschaftsbereichen musste auf Dinge verzichten werden, die eigentlich schon zu einer Selbstverständlichkeit geworden sind. Uns Fußballfans fehlt besonders der Stadionbesuch. Kein Gemeinschaftsgefühl im Block. Kein kollektiver Jubel. Keine Emotionen in der Kurve. Wir vermissen es. Trotzdem hat der Fan Club Nationalmannschaft den Kopf nicht in den Sand gesteckt und versucht, seinen Mitgliedern den Umständen zum Trotz auch 2020 etwas zu bieten.

Da persönliche Treffen überwiegend nicht möglich waren, konnten Fans in virtuellen Fan-tastic Moments über Videochats auf Du und Du mit Spielern*innen und Verantwortlichen unserer Nationalmannschaften schnacken. Zu den Gesprächspartnern zählten unter anderem Giulia Gwinn, Matthias Ginter, Kevin Trapp, Stefan Kuntz und viele mehr.

Das geliebte Gemeinschaftsgefühl im Stadion konnte Anfang September beim Heimspiel gegen Spanien wenigstens ein bisschen nachgefühlt werden. Ein Private-Viewing im Deutschen Fußballmuseum für 40 Fan Club-Mitglieder sorgte auch unter Einhaltung der Hygienevorschriften für tolle Stimmung. Im Vorprogramm waren unsere prominenten Mitglieder Roman Weidenfeller und Toni Schumacher zu Gast und beantworteten Fragen aus dem Publikum. Trotz des späten Ausgleichstreffers der Spanier gingen alle Gäste zufrieden nach Hause.

Fan Club-Radio aus dem Homeoffice

In Zeiten von Distanz griff auch das etablierte Fan Club-Radio auf neue Hilfsmittel zurück. Statt im Stadion machten es sich unsere Moderatoren Ruth Hofmann, Maik Nöcker, Jonas Frank und Patric Seibel auf dem heimischen Sofa gemütlich durfte sich sogar über prominente Unterstützung freuen. So schalteten sich während der November-Länderspiele Jürgen Klinsmann, Benedikt Höwedes, Marko Rehmer, Jens Nowotny und Uli Stielike im Fan Club-Radio zu.

Um unseren Mitgliedern im letzten Monat des Jahres noch eine kleine Freude zu machen, wurde ein Gruß in Form eines Adventskalenders versendet. Hinter den Türchen versteckten sich bis zum Heilig Abend täglich spannende Preise. So durften sich glückliche Fan Club-Mitglieder unter anderem über signierte Trikots unserer Nationalmannschaften, Meet & Greets oder Fernseher freuen. Zusätzlich verloste unser Gründungspartner Coca-Cola täglich einen Jahresvorrat an Erfrischungsgetränken.

[jh]