Rudi Völler, Jubiläumsrabatt und Coke4Free beim Peru-Spiel

Zum ersten Heimspiel des Jahres treffen sich die Fans unserer Nationalmannschaft am 25. März in Mainz zum Länderspiel gegen Peru. Der Fan Club Nationalmannschaft wird ab 18 Uhr mit dem Fan-Club-Zelt vor dem Eingang West und dem Fan-Club-Bus vor der Haupttribüne der Mewa Arena zu finden sein. Um 19.45 Uhr ist Weltmeister und Sportdirektor Rudi Völler im Fan-Club-Zelt zu Gast und nimmt sich Zeit für einen Talk mit Fans.

Unser Gründungspartner Coca-Cola spendiert allen Fan-Club-Mitgliedern im Zelt verschiedene Freigetränke solange der Vorrat reicht. Um den 20. Geburtstag des Fan Club Nationalmannschaft gebührend zu zelebrieren, erhalten Mitglieder einen Jubiläumsrabatt von 20 Prozent auf Bier und Speisen. Außerdem kann in der Coca-Cola-Gaming-Ecke am Tischkicker oder an der PlayStation schon mal die Begegnung am Abend geprobt werden. Zusätzlich gibt es das erste Mal eine SUTU-Wall, eine interaktive LED-Wand, an der ihr eure Fußball-Skills testen und Preise gewinnen könnt.

Spieltag-Pins und Fan-Match

Im Zelt erwarten euch außerdem wieder die beliebten Spieltag-Pins, die ihr ab einer Spende von einem Euro pro Stück erwerben könnt. Die gesammelte Summe kommt dem Verein "Herzenssache e.V." zugute, der sich für Kinder einsetzt, die in Armut, schwerkrank oder in Missbrauch aufwachsen. Am Fan-Club-Bus vor der Haupttribüne könnt ihr kostenlose Give-Aways und Deutschland-Fahnen erstehen. Gegen 19:30 Uhr wird hier ein aktuelles Trikot unserer Nationalmannschaft verlost.

Bereits um 14 Uhr steht unser Fan-Match gegen Peru auf dem Plan. Gekickt wird auf dem Kunstrasenplatz des SC Moguntia 1896 Mainz e.V. in der Albert-Schweitzer-Straße 19. Von dort sind es nur gute 20 Minuten Fußweg bis zur Mewa Arena. Jegliche Unterstützung ist herzlich willkommen.

[jh]