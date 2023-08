Rostocker Robben zum fünften Mal Meister

Rekordmeister Rostocker Robben hat sich beim Heimspiel in Warnemünde zum fünften Mal nach 2015, 2017, 2018 und 2019 zum Titelträger der Deutschen Beachsoccer-Liga gekürt. Im Finale setzten sich die Gastgeber trotz langem Rückstand 6:5 (1:3, 4:5) gegen die Bavaria Beach Bazis durch. Zum Spieler der Partie schwang sich Sven Körner auf, der die Robben spät auf die Siegerstraße brachte.

Dabei erwischten die Gastgeber aus Rostock mit dem frühen Führungstreffer durch Casper Dorph Jörgensen (1.) einen Start nach Maß, doch Goller brachte die Münchner ebenso schnell zurück in die Partie (1.). Dann schlug Gollers große Stunde: Zunächst verwandelte er einen direkten Freistoß zum 2:1 (5.), legte dann per Fallrückzieher das 3:1 nach (8.). Kurz zuvor war Julian Franz per Penalty an Robben-Keeper Thilo Mülling gescheitert (7.). Für das Foul zuvor hatte Rostocks Christoph Thürk die Rote Karte gesehen.

Ein Traumtor jagt das nächste

Im zweiten Drittel ging es spektakulär weiter: Mit dem Anstoß traf Körner nach zwei Sekunden zum 2:3 (13.) und traf vier Sekunden später mit einem direkten Freistoß die Latte. Doch der Jubel hielt nicht lange, dann stellte Andy Körtvelyesi den alten Abstand wieder her (14.). Nicht einmal 90 Sekunden später war das Spiel durch Noah Baaske aber schon wieder offen: 3:4 (15.).

Phil Skeip hätte Sekunden später fast ausgeglichen, scheiterte per Fallrückzieher aber am Torgestänge (15.). Und so machten die Beach Bazis weiter und sorgten durch Lukas Trampotas Traumtor per Fallrückzieher in den Winkel für das 5:3 (19.). Vorentscheidung? Eher nicht, denn Florian Klotzsch (21.) brachte Rostock noch vor der letzten Pause wieder in Schlagdistanz.

Jörgensen gleicht aus, Körner entscheidet

Das Schlussdrittel lebte von der Spannung, die Bazis lauerten auf Fehler des Gegners, die Robben auf den Ausgleich. Und den bekamen sie durch einen direkten Freistoß von Jörgensen (28.). Wenig später rettete zum dritten Mal die Latte für München, als Müllings Bogenlampe aufs Gestänge tropfte (30.). Das Momentum war nun auf Seiten der Rostocker und das wussten sie auch zu nutzen: Körner lenkte einen Einwurf artistisch zur erst zweiten, aber entscheidenden Robben-Führung ins lange Eck (33.).

Den dritten Platz sicherte sich Real Münster im "kleinen" Finale in der Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen den entthronten Meister Beach Royals Düsseldorf. Beim 6:1 (2:0, 4:1) legte Christian Biermann per Doppelschlag (6., 11.) im ersten Drittel vor, Joscha Metzler (17.) und Takaaki Oba (18.) erhöhten im zweiten Abschnitt weiter, ehe die Royals durch Niklas Sand zum Anschlusstreffer kamen (21.). Shusei Yamauchi (28.) und Metzler (32.) sorgten für den Endstand.

[sid/js]