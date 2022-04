Roord: "Das ist ein Traum für mich"

Der VfL Wolfsburg hat es schon wieder geschafft: Zum achten Mal in Folge steht der Verein im DFB-Pokalfinale der Frauen. Am Ostersonntag hat der VfL durch ein 3:1 beim FC Bayern München den Grundstein für den achten Erfolg in Serie gelegt. Zwei Treffer sind dabei Jill Roord gelungen. Im DFB.de-Interview spricht die 24 Jahre alte niederländische Nationalspielerin über den Flow, in dem sich die Wolfsburgerinnen gerade befinden. Und Roord blickt auch schon voraus auf das Halbfinale der Champions League am kommenden Freitag beim FC Barcelona - vor 90.000 Zuschauern.

DFB.de: Jill Roord, was bedeutet Ihnen der Einzug ins DFB-Pokalfinale ganz persönlich?

Jill Roord: Ich war einmal im DFB-Pokalfinale dabei. Damals mit den Bayern. Wir haben gegen Wolfsburg verloren. Aber die Stimmung dort ist geil, das Stadion in Köln ist geil. Der DFB-Pokal in Deutschland ist etwas Besonderes. Ich bin sehr froh, dass wir es wieder geschafft haben.

DFB.de: Wie groß ist jetzt die Vorfreude auf den Finaltag in Köln am 28. Mai?

Roord: Sehr groß. Aber ich muss ehrlich sagen, dass wir vorher noch andere große Spiele zu bestreiten haben. Zum Beispiel am Freitag das Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona. Das DFB-Pokalfinale ist deshalb im Moment noch weit weg.

DFB.de: Der VfL Wolfsburg hat in den vergangenen sieben Jahre immer den DFB-Pokal gewonnen. Wie ist diese fast unglaubliche Serie zu erklären?

Roord: Keine Ahnung. Ich war nie dabei. Aber die Mannschaft hat eine unglaubliche Siegermentalität entwickelt. Das haben wir jetzt erneut gezeigt.

DFB.de: Am Sonntagmittag haben Sie die Partie beim FC Bayern mit 3:1 gewonnen. Wie haben Sie den Sieg gegen Ihren Ex-Verein auf dem Rasen erlebt?

Roord: Es war ein richtig gutes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Am Ende haben wir die Tore gemacht. Es war wieder eine super Leistung von uns.

DFB.de: Ihnen sind die beiden wichtigen ersten Tore gelungen. Ist das ein besonders schöner Tag in Ihrer Karriere?

Roord: Ja, natürlich. Das sind die besonderen Spiele. Dass mir dann zwei Tore gegen meinen Ex-Verein gelungen sind, macht die Sache noch spezieller für mich.

DFB.de: Es war der dritte Sieg im dritten Spiel in dieser Saison gegen die Bayern. Ist das ein deutliches Zeichen, dass Sie in dieser Saison die bessere Mannschaft sind?

Roord: Ja, ich denke die Frage beantwortet sich von selbst. Wenn man dreimal gegeneinander spielt und dreimal als Siegerin den Platz verlässt, ist das ein deutliches Zeichen.

DFB.de: Der Saisonstart war kompliziert. Plötzlich ist sogar das Triple möglich. War damit kurz vor Weihnachten zu rechnen?

Roord: Nein, das denke ich nicht. Aber uns war klar, dass wir etwas Zeit brauchen würden. Wir waren eine neue Mannschaft. Inzwischen haben wir uns richtig gut entwickelt und sind jetzt in einen Flow gekommen. Momentan klappt alles bei uns. Wir haben viel Selbstvertrauen.

DFB.de: Was ist passiert in der Mannschaft? Gab es einen Knackpunkt im Laufe der Saison?

Roord: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube eher, dass es eine ständige Weiterentwicklung war. Nun passt alles gut zusammen und es läuft super. Wie gesagt sind wir jetzt in einem Flow, der gerne noch etwas weitergehen kann.

DFB.de: Weiter geht es nun am kommenden Freitag im Halbfinale der Champions League – beim FC Barcelona vor 90.000 Zuschauern. Wie denken Sie darüber?

Roord: Das ist ein Traum für mich und für alle hier. Wir haben nichts zu verlieren. Barca ist Titelverteidiger, Barca ist der Favorit. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir nicht chancenlos sein werden. Ich glaube an unsere Mannschaft. Wir werden die Stimmung und das Spiel genießen.

DFB.de: Erfüllen sich gerade mehrere Träume gleichzeitig bei Ihnen?

Roord: Ja, eigentlich schon. Die anstehenden Aufgaben in der Champions League sind ein Traum, die Ausgangslage in der Bundesliga ist super, im DFB-Pokal stehen wir jetzt im Finale. Wir haben noch nichts, aber wir können alles noch gewinnen. Unser Traum geht weiter. Als Fußballerin willst du immer alles gewinnen.

