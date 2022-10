Ronny Zimmermann neuer SFV-Präsident

Wechsel an der Spitze des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV): Ronny Zimmermann (Baden) tritt mit einem einstimmigen Votum der Delegierten die Nachfolge von Rainer Koch als Präsident des größten der fünf deutschen Regionalverbände an. Während Rainer Koch am 30. Ordentlichen SFV-Verbandstag in St. Leon-Rot zum Ehrenpräsidenten ernannt worden ist, wurden aus dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) Silke Raml zur Vize-Präsidentin und Jürgen Faltenbacher zum Schatzmeister gewählt.

Die Delegierten schöpften in St. Leon-Rot nahezu die komplette Stimmenanzahl aus. Satzungsgemäß hätten 149 Stimmen beim Verbandstag abgegeben werden können, 139 waren es dann am Ende vor Ort. Die stellvertretende BFV-Präsidentin Silke Raml aus Straubing wurde ebenso einstimmig zur Vize-Präsidentin im SFV gewählt wie BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher in gleicher Funktion auf SFV-Ebene.

105 Tage nach seinem Abschied aus dem Amt des Präsidenten beim Bayerischen Fußball-Verband und der Ernennung zum BFV-Ehrenpräsidenten wurde das Wirken von Rainer Koch auch von den Delegierten des SFV mit der Verleihung der Ehrenpräsidentschaft gewürdigt. "Rainer Koch ist ein Urgestein des SFV, seit 1993 war er dabei, zuletzt elf Jahre lang an der Spitze – und es ist heute auch kein Abschied. Als Ehrenpräsident bist du weiterhin beratendes Mitglied in Präsidium und Vorstand", sagte Ronny Zimmermann, der einstimmig zum Koch-Nachfolger gewählt worden ist.

