Ronny König: "Spaß wie am ersten Tag"

Auch mit bald 38 Jahren ist nicht Schluss: Ronny König wird auch in der neuen Saison für den FSV Zwickau in der 3. Liga auf Torejagd gehen. Der frühere Zweitligaprofi (220 Einsätze für den SV Wehen Wiesbaden, Rot-Weiß Oberhausen, FC Erzgebirge Aue und SV Darmstadt 98) hat seinen Vertrag erneut verlängert. Im DFB.de-Interview spricht der "King" mit Mitarbeiter Dominik Dittmar auch über das Altern.

DFB.de: Sie sind bereits in der zweiten Saison in Folge der älteste Feldspieler der 3. Liga und haben Ihren Vertrag jetzt noch einmal um ein Jahr verlängert. Warum, Herr König?

Ronny König: Mir macht es einfach noch viel zu viel Freude, gemeinsam mit meinen Mitspielern auf dem Platz zu stehen. Klar: Ab und zu muss man sich auch ein wenig quälen. Ich habe aber nach wie vor riesigen Spaß am Fußball - wie am ersten Tag.

DFB.de: Kam denn zumindest kurz der Gedanke an ein Karriereende auf?

König: Nein, eigentlich nicht. Schon in der zurückliegenden Saison hatte ich mir vorgenommen, meine Profikarriere vor Zuschauern zu beenden. An dem Entschluss hat sich nichts geändert. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass nach einem weiteren Jahr auf jeden Fall Schluss ist. (lacht) Ich werde weiterhin von Saison zu Saison schauen. Damit bin ich bislang gut gefahren.

DFB.de: Ihre Vertragsverlängerung wurde vom Verein mit der Zeile "Ronny bleibt König von Zwickau" vermeldet. Was bedeutet Ihnen das?

König: Es ist vor allem ein Zeichen der Wertschätzung. Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Der Verein ist sehr familiär, ich kenne jeden beim FSV. Es passt einfach für alle in Zwickau.

DFB.de: Hand aufs Herz: In welchen Momenten macht sich das Alter bemerkbar?

König: Besonders nach den Ligaspielen. Einen Tag danach sind die Knochen recht häufig müde. Ich kann meinen Körper aber gut einschätzen, was ich ihm dann noch zumuten kann. Wir dosieren die Belastung so gut, dass ich dennoch in 30 von 31 Ligaspielen in der Startelf stehen konnte.

DFB.de: Tun Sie sich mit einigen Gewohnheiten der jüngeren Mitspieler eher schwer?

König: Wenn Musik in der Kabine läuft, kommt schon einmal der Spruch, dass doch mal etwas anderes angemacht werden soll. Aber damit bin ich als Routinier nicht alleine. (lacht) Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich das Verhältnis zwischen jüngeren und erfahreneren Spielern deutlich verändert. Der Umgang ist offener und auf Augenhöhe.

DFB.de: Sie stehen kurz davor, in Ihrer fünften Saison im FSV-Trikot zum vierten Mal zweistellig zu treffen. Werden Sie - wie ein guter Rotwein - mit dem Alter nicht schlechter, sondern vielleicht sogar besser?

König: Die acht Tore in der zurückliegenden Saison hatten mich schon ein wenig geärgert. Ich habe mir schon vorgenommen, immer zweistellig zu treffen. Da ich aktuell bei neun Toren stehe, dauert das hoffentlich nicht mehr lange. Es ist schon so, dass mit der Erfahrung auch die Übersicht mit dem Ball am Fuß größer geworden ist. Das Gespür, wie sich die Mitspieler verhalten, ist besser. Entsprechend versuche ich sie auch, meine Mitspieler auf dem Platz zu coachen und mit Anweisungen zu unterstützen. Auch mache ich mich mittlerweile vor den Spielen nicht mehr vor Aufregung verrückt.

DFB.de: Der FSV Zwickau landete am Saisonende bislang immer abwechselnd auf einem einstelligen Tabellenplatz oder unmittelbar vor der Gefahrenzone. Ist diesmal wieder der Sprung unter die besten zehn Teams möglich?

König: Nachdem wir in der zurückliegenden Saison nur wegen der um einen Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem Chemnitzer FC den Klassenverbleib geschafft hatten, müsste es ja wieder so kommen. (lacht) Das würden wir natürlich sofort unterschreiben. Zunächst gilt es aber, die noch fünf ausstehenden Zähler bis zur 46-Punkte-Marke einzufahren, damit nach hinten nichts mehr anbrennen kann.

DFB.de: Die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen den FC Viktoria Köln am zurückliegenden Wochenende war das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. Was muss wieder besser werden?

König: Sowohl gegen Köln, als auch in den Partien zuvor war unsere Leistung nicht so schlecht. Wir waren keinem Gegner deutlich unterlegen. Gegen die Viktoria hätten wir im ersten Durchgang bestimmt ein, zwei Tore erzielen können. So war es weiterhin ein enges Spiel, bei dem am Ende Standardsituationen über den Ausgang entschieden haben. Wir müssen uns einfach wieder für unsere Leistungen belohnen.

DFB.de: Am Samstag geht es zum direkten Konkurrenten 1. FC Magdeburg. Welchen Eindruck haben Sie vom Gegner?

König: Der 1. FC Magdeburg hat mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Partien ohne Niederlage gut die Kurve bekommen. Bis zu den Abstiegsplätzen sind es für den FCM zwar nur vier Punkte Vorsprung. Wir müssen uns aber auf einen selbstbewussten Gegner einstellen. Da es ein Ostduell ist, wird es in den Zweikämpfen intensiv sehr zugehen.

