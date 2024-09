Röhl: "Wir sind ein Team mit viel Qualität"

Am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) steht das nächste EM-Qualifikationsspiel für die deutsche U 21-Nationalmannschaft auf dem Plan. In Tallinn geht es gegen Estland. Zwei Tage davor sprechen Merlin Röhl und U21-Debütant Marcel Beifus über die Stimmung in der Mannschaft und den Gegner am Dienstag.

Merlin Röhl über...

... die lange Pause seit der letzten U 21-Maßnahme: Wir haben uns alle gefreut, wieder zusammenzukommen, das hat man gespürt. Wir sind eine zusammengeschweißte Truppe, die Spaß hat, auf dem Platz Fußball zu spielen und auch neben dem Platz Spaß hat. Das merkt man in jeder freien Minute. Wir sind jetzt gut reingestartet mit dem Sieg gegen Israel, umso positiver ist jetzt auch die Stimmung.

... die Schwerpunkte im Training vor Ort: Die Spielweiterentwicklung mit Ball, weil wir bei den beiden Spielen viel Ballbesitz haben. Da geht es um Sauberkeit im letzten Drittel und das Einstudieren von Abläufen, damit wir wissen, was die Mitspieler in verschiedenen Situationen vorhaben.

... das Estland-Spiel: Die Art und Weise ist immer wichtig, wie man das Spiel angeht. Hier geht es um extrem wichtige Punkte wie das Gegenpressing und die Spielkontrolle. Wenn man diese Punkte gut umsetzt, dann hat man mit solchen Spielen eher wenige Probleme.

... die Tabellenkonstellation: Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir haben jetzt noch drei Spiele in der Qualifikation, da wollen wir neun Punkte holen und dann ist eh klar, wer Gruppensieger ist!

... sein flexibles Positionsspiel: Mir gefällt es, dass meine Fähigkeiten mich für viele Positionen ins Gespräch bringen. Die ideale Position sehe ich für mich in der Zentrale auf der Acht. Dort will ich in Zukunft meine Stärken einbringen. Für meine Stärkenentwicklung ist es aber natürlich auch förderlich, auf anderen Positionen zu spielen. Zum Beispiel komme ich auf Außen in mehr Zweikämpfe als auf der Acht und so kann ich mich schneller und besser entwickeln.

... Gründe für die bislang erfolgreiche Qualifikation: Wir sind ein Team mit viel Qualität. Wir haben Spieler, die schon viele Einsätze und Minuten in der Bundesliga hatten. Das merkt man, das ist Qualität, die sich auf dem Platz bemerkbar macht. Gleichzeitig wird hier um uns herum eine tolle Atmosphäre geschaffen, und wenn sich alle wohlfühlen, kann jeder auch seine Leistung abrufen.

... Debütant Max Rosenfelder: Ich kenne Max seit ich in Freiburg bin und habe so einen Teil seines Wegs mitbekommen. Das Schönste an der Geschichte ist, dass er gesund ist. Ich habe von vielen schon gehört, wie gut er ist und habe das dann auch gesehen. Gerade wenn du aus so einer Leidenszeit kommst wie er, die ich in Freiburg auch hatte, spielst du mit mehr Freude und Dankbarkeit. Er bringt als spielstarker und schneller Innenverteidiger viel mit, das hat man auf dem Niveau schon gesehen.

Marcel Beifus über...

... seine Nominierung: Ich bin jetzt zum ersten Mal dabei, aber ich kannte schon die meisten Mitspieler, deshalb fiel mir die Integration leicht. Es macht echt Spaß mit der Truppe und man merkt direkt, dass wir eine hohe Qualität im Kader haben.

... sein U 21-Debüt: Natürlich ist es gut, direkt zu spielen und habe mich sehr darüber gefreut. Die ersten Einsatzminuten bei der U 21 sind auch ein Vertrauensbeweis des Trainers und eine Anerkennung für meine Leistungen in der letzten Zeit.

[dfb]