Roberto Massimo reist von der U 21 ab

Roberto Massimo reist von der U 21-Nationalmannschaft ab und begibt sich in häusliche Isolation. Der 20-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies geschah in Absprache mit den örtlichen Gesundheitsbehörden und seinem Verein, dem VfB Stuttgart. Aufgrund der zuvor getroffenen Hygiene-Vorkehrungen kann die U 21 ihren Aufenthalt in der Klosterpforte Marienfeld wie geplant fortsetzen.

Am Sonntag bricht das Team von Antonio Di Salvo nach Szeged auf, wo es gegen Gastgeber Ungarn das nächste EM-Qualifikationsspiel bestreitet. Am Donnerstagabend gewann die DFB-Auswahl in Paderborn gegen Israel mit 3:2 und führt die Gruppe B nun mit neun Punkten an.