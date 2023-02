Ristic: "Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen und die Ärmel hochkrempeln"

Ristic neuer Trainer beim Halleschen FC

Der Hallesche FC hat einen neuen Cheftrainer: Sreto Ristic soll den HFC in der 3. Liga zum Klassenverbleib führen. Der 47-Jährige betreute bis zum zurückliegenden Sommer den ehemaligen Bundesligisten Kickers Offenbach in der Regionalliga Südwest. Zuvor assistierte der Ex-Profi bei den Stuttgarter Kickers, Preußen Münster und dem Chemnitzer FC Horst Steffen, Trainer des aktuellen Drittliga-Tabellenführers SV Elversberg 07. Seine neue Aufgabe beim Drittliga-Schlusslicht tritt er mit vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz an.

"Sreto Ristic erfüllt alle Kriterien, die wir im Anforderungsprofil an den neuen Cheftrainer definiert haben", so HFC-Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Fox. "Wir freuen uns, dass er unbedingt nach Halle wollte und in unserem Verein Chance und Herausforderung sieht. Nun gilt es für uns alle, ihn und das Team bedingungslos beim Kampf um den Klassenverbleib zu unterstützen und diesem Ziel tatsächlich alles unterzuordnen."

Im ehemaligen Jugoslawien geboren, kam Ristic bereits als 15-Jähriger mit seiner Familie nach Deutschland und entwickelte sich beim VfB Stuttgart zum Bundesligaspieler unter dem damaligen Trainer Joachim Löw. Beim 1. FC Union Berlin erzielte der Stürmer 22 Tore in 82 Spielen der 2. Bundesliga, ehe er seine aktive Laufbahn schließlich bei Eintracht Braunschweig und beim SV Sandhausen ausklingen ließ.

Ristic: "Es gilt, die Ärmel hochzukrempeln"

"Ich kann es kaum erwarten loszulegen und will weder große Reden schwingen noch Analysen vornehmen oder Ankündigungen machen", so Ristic. "Es gilt, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen und die Ärmel hochzukrempeln."

Seinen Pflichtspiel-Einstand als neuer Cheftrainer des Halleschen FC gibt Sreto Ristic am Montag, 20. Februar, (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) in der Partie beim Aufsteiger und Mitkonkurrenten VfB Oldenburg.

[mspw]