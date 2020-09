Risse und Co.: Zu- und Abgänge der 3. Liga

Heute (ab 17.45 Uhr, live in der ARD und bei MagentaSport) geht's mit dem offiziellen Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Zweitligaabsteiger Dynamo Dresden los. Doch auch kurz vor dem Saisonstart in der 3. Liga sind die Kaderplanungen noch nicht bei allen Vereinen abgeschlossen. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie dauert die Sommerwechselperiode in diesem Jahr bis zum 5. Oktober. Dennoch waren zahlreiche Klubs auf dem Transfermarkt bereits sehr aktiv.

Die größten Umbrüche in ihren Aufgeboten verzeichneten naturgemäß die beiden Absteiger aus der 2. Bundesliga. Die SG Dynamo Dresden, die als Meisterschaftsfavorit gehandelt wird und am heute beim 1. FC Kaiserslautern gleich eine hohe Hürde zu nehmen hat, musste die Abgänge von 20 Spielern kompensieren. Beim SV Wehen Wiesbaden verabschiedeten sich sogar 22 Profis.

Während Dynamo auch 18 Zugänge (davon drei aus der eigenen U 19) unter Vertrag nahm, darunter den neuen Kapitän Sebastian Mai (bisher Hallescher FC) und Yannick Stark (SV Darmstadt 98), "begnügten" sich die Wiesbadener mit bislang zehn Neuverpflichtungen. Beide Teams deuteten mit ihren Erstrundenerfolgen im DFB-Pokal gegen Spitzenmannschaften aus der 2. Bundesliga aber schon an, dass mit ihnen zu rechnen ist. Dresden bezwang den Hamburger SV 4:1, Wehen Wiesbaden setzte sich gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 durch.

Wechsel innerhalb Kölns: Risse vom FC zur Viktoria

Zu den bekanntesten neuen Gesichtern in der 3. Liga gehört Marcel Risse vom FC Viktoria Köln. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler, der 2016 für den 1. FC Köln mit einem fulminanten Freistoß zum 2:1-Derbysieg bei Borussia Mönchengladbach das Tor des Jahres in der ARD-Sportschau erzielt hatte, wurde vom benachbarten Bundesligisten zunächst ausgeliehen. Auch mit weiteren Zugängen wie René Klingenburg (Dynamo Dresden), Timmy Thiele (1. FC Kaiserslautern), Maximilian Rossmann (Heracles Almelo/Niederlande) oder Torhüter Sebastian Mielitz (SönderjskE/Dänemark) ließ die Viktoria aufhorchen.

Der 1. FC Kaiserslautern verlor unter anderem U 21-Nationaltorhüter Lennart Grill an den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen sowie die beiden Torjäger Christian Kühlwetter und Florian Pick an den 1. FC Heidenheim. Im Gegenzug kamen aber auch vielversprechende Neue wie der frühere Drittliga-Torschützenkönig Marvin Pourié, der schon mit dem Karlsruher SC und zuletzt auch mit Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, sowie Tim Rieder (FC Augsburg), Marlon Ritter (SC Paderborn 07), Nicolas Sessa (FC Erzgebirge Aue) zum Betzenberg.

Von den vier Aufsteigern setzt vor allem der 1. FC Saarbrücken bei jeweils sieben Zu- und Abgängen auf Konstanz. Auch der SC Verl (zehn Zugänge/elf Abgänge) und der VfB Lübeck (zwölf/zwölf) versuchten, ihre Kader durch gezielte Ergänzungen zu verstärken. In Lübeck heuerte dabei unter anderem der ebenfalls Bundesliga erfahrene Mittelfeldspieler Mirko Boland (33) an, der zuletzt für Adelaide United in Australien am Ball war. Gleich 17 neue Spieler verpflichtete dagegen Liganeuling Türkgücü München. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Beginn der Saison 2020/2021 in der 3. Liga.

Dynamo Dresden

Trainer: Markus Kauczinski, geb. 20. Februar 1970, (wie bisher/seit 10. Dezember 2019)

Zugänge (18): Robin Becker (Eintracht Braunschweig), Christoph Daferner (SC Freiburg), Agyemang Diawusie (FC Ingolstadt 04), Simon Gollnack, Maximilian Großer, Stefan Kiefer, Ransford Königsdörffer (alle eigene U 19), Philipp Hosiner (Chemnitzer FC), Julius Kade (1. FC Union Berlin), Tim Knipping (SSV Jahn Regensburg), Sebastian Mai, Pascal Sohm (beide Hallescher FC), Jonathan Meier (1. FSV Mainz 05, ist ausgeliehen), Yannick Stark (SV Darmstadt 98), Luka Stor (NK Aluminij Kidricevo/Slowenien, war ausgeliehen), Panagiotis Vlachodimos (SG Sonnenhof Großaspach), Patrick Weihrauch (Arminia Bielefeld), Paul Will (FC Bayern München II)

Abgänge (20): Florian Ballas (FC Erzgebirge Aue), Tim Boss (SV Wehen Wiesbaden), Dzenis Burnic (1. FC Heidenheim), Godsway Donyoh (FC Nordsjaelland/Dänemark, war ausgeliehen), Brian Hamalainen (Lyngby BK/Dänemark), Josef Husbauer (Anorthosis Famagusta/Zypern), Alexander Jeremejeff (FC Twente Enschede/Niederlande, ist ausgeliehen), René Klingenburg (FC Viktoria Köln), Vasil Kusey (FK Ustí nad Labem/Tschechien, ist ausgeliehen), Simon Makienok (FC St. Pauli), Jannik Müller (Dunajska Streda/Slowenien), Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig), Ondrej Petrak (Slovan Bratislava/Slowakei), Patrick Schmidt (1. FC Heidenheim, war ausgeliehen), Matthäus Taferner (Wolfsberger AC/Österreich), Marco Terrazzino (SC Freiburg, war ausgeliehen), Linus Wahlqvist (IFK Norrköping/Schweden), Baris Atik, Patrick Ebert, Niklas Kreuzer (alle Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Torsten Lieberknecht, geb. 1. August 1973, (wie bisher/seit 1. Oktober 2018)

Zugänge (10): Orhan Ademi (Eintracht Braunschweig), Niko Bretschneider (Hertha BSC II), Tobias Fleckstein, Dominik Schmidt (beide KSV Holstein Kiel), Darius Ghindovean (eigene U 19), Wilson Kamavuaka (GKS Tychy/Polen), Mirnes Pepic (FC Hansa Rostock), Maximilian Sauer (SpVgg Greuther Fürth), David Tomic (VfB Stuttgart II), Dominic Volkmer (FC Carl Zeiss Jena)

Abgänge (8): Tim Albutat (KFC Uerdingen 08), Yassin Ben Balla (Eintracht Braunschweig), Lukas Boeder (Hallescher FC), Marvin Compper (Karriere beendet/jetzt Co-Trainer), Lukas Daschner (FC St. Pauli), Matthias Rahn (FC Energie Cottbus), Migel-Max Schmeling (Borussia Dortmund U 23), Petar Sliskovic (Türkgücü München)

Hallescher FC

Trainer: Florian Schnorrenberg, geb. 16. April 1977, (wie bisher/seit 8. Juni 2020)

Zugänge (9): Lukas Boeder (MSV Duisburg), Laurenz Dehl (1. FC Union Berlin/ausgeliehen), Julian-Maurice Derstroff (SSV Jahn Regensburg), Michael Eberwein (KSV Holstein Kiel), Selim Gündüz (KFC Uerdingen 05), Fabian Menig (FC Admira Wacker/Österreich), Sven Müller (Karlsruher SC), Sören Reddemann (Chemnitzer FC), Marcel Titsch Rivero (SV Wehen Wiesbaden)

Abgänge (12): Bentley Baxter Bahn (FC Hansa Rostock), Felix Drinkuth (FSV Zwickau/war vom SC Paderborn 07 ausgeliehen), Mathias Fetsch (Kickers Offenbach), Florian Hansch (SV Sandhausen/war ausgeliehen), Erik Henschel (HSC Hannover), Marcel Hilßner (Coventry City/England, war vom SC Paderborn 07 ausgeliehen), Sebastian Mai, Pascal Sohm (beide Dynamo Dresden), Ishmael Schubert-Abubakari (TVD Velbert), Patrick Göbel, Björn Jopek, Jan Washausen (alle Ziel unbekannt)

FC Ingolstadt 04

Trainer: Tomas Oral, geb. 24. April 1973, (wie bisher/seit 1. März 2020)

Zugänge (7): Justin Butler, Jalen Hawkins (beide eigene U 19), Dominik Franke (VfL Wolfsburg U 23), Robert Jendrusch (FC Erzgebirge Aue), Rico Preißinger (1. FC Magdeburg), Thorsten Röcher (SK Sturm Graz/Österreich, war ausgeliehen), Marc Stendera (Hannover 96)

Abgänge (8): Frederic Ananou, Maximilian Thalhammer (beide SC Paderborn 07), Agyemang Diawusie (Dynamo Dresden), Lucas Galvão (Atromitos Athen/Griechenland), Marco Knaller (FC Wacker Innsbruck/Österreich), Georgios Pintidis (SG Sonnenhof Großaspach), Gabriel Weiß (FC Gießen), Maximilian Wolfram (FSV Zwickau, ist ausgeliehen)

1. FC Kaiserslautern

Trainer: Boris Schommers, geb. 19. Januar 1979, (wie bisher/seit 19. September 2019)

Zugänge (13): Tom Fladung, Elija Wohlgemuth (beide eigene U 19), Adam Hlousek (Viktoria Pilsen/Tschechien, ist ausgeliehen), Elias Huth (FSV Zwickau/war ausgeliehen), Marius Kleinsorge (SV Meppen), Mohamed Morabet, Matheo Raab, Jonas Weyand (alle eigene zweite Mannschaft), Marvin Pourié (Karlsruher SC/ist ausgeliehen), Tim Rieder (FC Augsburg/war zuletzt an den TSV 1860 München ausgeliehen), Marlon Ritter (SC Paderborn 07), Nicolas Sessa (FC Erzgebirge Aue), Alexander Winkler (SpVgg Unterhaching)

Abgänge (13): Theodor Bergmann (FC Carl Zeiss Jena), Andri Runar Bjarnason (Esbjerg fB/Dänemark), Gino Fechner (KFC Uerdingen 05), Lennart Grill (Bayer 04 Leverkusen), Andre Hainault (eigene zweite Mannschaft), Christoph Hemlein (SV Meppen), Christian Kühlwetter, Florian Pick (beide 1. FC Heidenheim), José-Junior Matuwila (Petro Luanda/Angola), Alexander Nandzik (SSV Jahn Regensburg/war ausgeliehen), Manfred Starke (FSV Zwickau), Timmy Thiele (FC Viktoria Köln), Jan-Ole Sievers (Ziel unbekannt)

FC Viktoria Köln 1904

Trainer: Pavel Dotchev, geb. 28. September 1965, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge (11): Yannik Bangsow (Eintracht Braunschweig/ist ausgeliehen), Lucas Cueto (SC Preußen Münster), Alexander Höck (eigene U 19), René Klingenburg (Dynamo Dresden), Jeremias Lorch (SV Wehen Wiesbaden), Sebastian Mielitz (SönderjskE/Dänemark), Marcel Risse (1. FC Köln/ist ausgeliehen), Maximilian Rossmann (Heracles Almelo/Niederlande), Luca Stellwagen (FC Astoria Walldorf), Timmy Thiele (1. FC Kaiserslautern), Enes Tubluk (TSG Hoffenheim U 23)

Abgänge (14): Jonas Carls (Vitoria Guimaraes/Portugal), Mark Depta, Sven Kreyer (beide Rot-Weiß Oberhausen), Lars Dietz (1. FC Union Berlin/war ausgeliehen), Sascha Eichmeier, Tobias Willers (beide Karriere beendet), Steffen Lang (SC Verl), Hamza Saghiri (SV Waldhof Mannheim), Richmond Tachie (Borussia Dortmund U 23), Jan-Lukas Funke, Ernesto Carratala Jimenez, Daniel Mesenhöler, Sebastian Patzler, Mart Ristl (alle Ziel unbekannt)

VfB Lübeck

Trainer: Rolf Martin Landerl, geb. 24. Oktober 1975, (wie bisher/seit 1. Juli 2016)

Zugänge (11): Soufian Benyamina (Pogon Stettin/Polen), Mirko Boland (Adelaide United/Australien), Moody Chana (TSG Hoffenheim U 23), Thorben Deters (Lüneburger SK), Dren Feka (SV Drochtersen/Assel), Sebastian Hertner (SV Darmstadt 98), Tim Kircher, Martin Röser (beide Karlsruher SC), Michael Luyambula (Birmingham City U 23/England), Osarenren Okungbowa (Floridsdorfer AC/Österreich), Nico Rieble (FC Hansa Rostock), Jamie Shalom (eigene U 19)

Abgänge (12): Ahmet Arslan (Holstein Kiel), Corvin Bock (1. FC Phönix Lübeck), Hendrik Bombek (Altona 93), Zeki Erkilinc (FC Gießen), Miguel Fernandes (SSV Jeddeloh), Daniel Halke (FC Schönberg 95), Dennis Hoins (pausiert), Dongsu Kim (FC Anyang/Südkorea), Fabio Parduhn (Teutonia 05 Ottensen), Malte Schuchardt (FC St. Pauli U 23), Lucas Will (FSV Optik Rathenow), Kresimir Matovina (Ziel unbekannt)

1. FC Magdeburg

Trainer: Thomas Hoßmang, geb. 27. November 1966, (wie bisher/seit 10. Juni 2020)

Zugänge (12): Kai Brünker, Korbinian Burger (beide SG Sonnenhof Großaspach), Sebastian Jakubiak (Heracles Almelo/Niederlande), Nico Mai (VfL Wolfsburg U 19), Adrian Malachowski (GKS Belchatow/Polen), Andreas Müller (FC-Astoria Walldorf), Raphael Obermair (FC Carl Zeiss Jena), Henry Rorig (Werder Bremen U 23), Tom Schlitter, Julian Weigel (beide eigene U 19), Luka Sliskovic (FC Winterthur/Schweiz), Timon Weiner (Holstein Kiel, ist ausgeliehen)

Abgänge (11): Alexander Brunst (Vejle BK/Dänemark), Marcel Costly (SV Waldhof Mannheim), Rico Preißinger (FC Ingolstadt 04), Björn Rother (FC Hansa Rostock), Pascal Schmedemann (Hannover 96 II), Tarek Chahed, Mario Kvesic, Charles Elie Laprevotte, Patrick Möschl, Manfred Osei Kwadwo, Marvin Temp (alle Ziel unbekannt)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Patrick Glöckner, geb. 18. November 1976, (zuvor Chemnitzer FC/seit 20. Juli 2020) für Bernhard Trares

Zugänge (9): Jan-Christoph Bartels (1. FC Köln), Joseph Boyamba (Borussia Dortmund U 23), Marcel Costly (1. FC Magdeburg), Anton Donkor (FC Carl Zeiss Jena), Rafael Garcia (Chemnitzer FC), Dominik Martinovic, Onur Ünlücifci (beide SG Sonnenhof Großaspach), Hamza Saghiri (FC Viktoria Köln), Jesper Verlaat (SV Sandhausen)

Abgänge (14): Kevin Conrad (SV 07 Elversberg), Maurice Deville (1. FC Saarbrücken), Florian Flick (FC Schalke 04 U 23), Kevin Koffi (SV 07 Elversberg), Gianluca Korte (SV Wehen Wiesbaden), Raffael Korte (Karriere beendet), Michael Schultz (Eintracht Braunschweig), Silas Schwarz (TSV Schott Mainz), Valmir Sulejmani (Hannover 96), Jonas Weik (FC-Astoria Walldorf U 23), Jesse Weißenfels (SSVg Velbert), Mounir Bouziane, Mete Celik, Miro Varvodic (alle Ziel unbekannt)

SV Meppen

Trainer: Torsten Frings, geb. 22. November 1976, (zuvor SV Darmstadt 98/seit 14. Juli 2020) für Christian Neidhart (Rot-Weiss Essen)

Zugänge (6): Jeron Al-Hazaimeh (Sportfreunde Lotte), Dejan Bozic (Chemnitzer FC), Lars Bünning (Borussia Dortmund U 23), Christoph Hemlein (1. FC Kaiserslautern), Lukas Krüger (BFC Dynamo), Luca Plogmann (SV Werder Bremen, ist ausgeliehen)

Abgänge (6): Jeroen Gies (1. FC Lokomotive Leipzig), Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern), Marco Komenda (Holstein Kiel), Max Kremer (FC Energie Cottbus), Deniz Undav (Royale Union Saint Gilloise/Belgien), David Vrzogic (ASC GW 49 Wielen)

FC Bayern München II

Trainer: Holger Seitz, geb. 9. Oktober 1974, (zuvor Sportliche Leitung FCB-Nachwuchs/seit 25. August 2020) für Sebastian Hoeneß (TSG Hoffenheim)

Zugänge (11): Bright Arrey-Mbi, Taylor Booth, Ivan Mihaljevic, Jamal Musiala, Lukas Schneller, Malik Tillman, Dennis Waidner (alle eigene U 19), Lenn Jastremski (VfL Wolfsburg U 23), Can Karatas (FC Memmingen, war ausgeliehen), Alexander Lungwitz (SpVgg Greuther Fürth, ist ausgeliehen), Daniels Ontuzans (FC St. Gallen U 21/Schweiz, war ausgeliehen)

Abgänge (14): Oliver Batista Meier (SC Heerenveen/Niederlande, ist ausgeliehen), Marvin Cuni (SG Sonnenhof Großaspach, ist ausgeliehen), Franck Evina (Hannover 96), Jonas Kehl (SSV Ulm 1846 Fußball, ist ausgeliehen), Derrick Köhn, Kwasi Okyere Wriedt (beide Willem II Tilburg/Niederlande), Jahn Herrmann (Hannover 96 II, ist ausgeliehen), Woo-yeong Jeong (SC Freiburg, war ausgeliehen), Michael Netolitzky (Karriere beendet), Alexander Nollenberger (SpVgg Oberfranken Bayreuth), Sarpreet Singh (1. FC Nürnberg, ist ausgeliehen), Paul Will (Dynamo Dresden), Joshua Zirkzee (eigene Profis), Marcel Zylla (Slask Wroclaw/Polen)

TSV 1860 München

Trainer: Michael Köllner, geb. 29. Dezember 1969, (wie bisher/seit 9. November 2019)

Zugänge (9): Ahanna Agbowo, Johann Ngounou Djayo (beide eigene U 19), Matthew Durrans, György Székely (beide eigene zweite Mannschaft), Tim Linsbichler (TSG Hoffenheim II), Richard Neudecker (VVV-Venlo/Niederlande), Martin Pusic (SV Mattersburg/Österreich), Stephan Salger (Arminia Bielefeld), Erik Tallig (Chemnitzer FC)

Abgänge (15): Efkan Bekiroglu (Alanyaspor/Türkei), Aaron Berzel (Türkgücü München), Kristian Böhnlein (1. FC Schweinfurt 05), Timo Gebhart (FC Memmingen), Nico Karger (SV 07 Elversberg), Noel Niemann (Arminia Bielefeld), Prince Osei Owusu (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Tim Rieder (1. FC Kaiserslautern/war vom FC Augsburg ausgeliehen), Eric Weeger (SpVgg Ansbach), Markus Ziereis (SpVgg Oberfranken Bayreuth), Hendrik Bonmann, Benjamin Kindsvater, Herbert Paul, Simon Seferings, Felix Weber (alle Ziel unbekannt)

Türkgücü München

Trainer: Alexander Schmidt, geb. 23. Oktober 1968, (zuvor SKN St. Pölten/Österreich/seit 1. Juli 2020) für Reiner Maurer

Zugänge (17): Atakan Akkaynak (Caykur Rizespor/Türkei), Erol Alkan (PFC Beroe Stara Zagora/Bulgarien), Aaron Berzel (TSV 1860 München), Tom Boere, René Vollath (beide KFC Uerdingen 05), Philipp Erhardt (SV Mattersburg/Österreich), Daniele Gabriele (FC Carl Zeiss Jena), Nico Gorzel, Stefan Stangl (beide SKN St. Pölten/Österreich), Jordaine Jäger (FC Ingolstadt 04 U 19), Emre Kurt (Ümraniyespor/Türkei), Alexander Laukart (FC Den Bosch/Niederlande), Yi-young Park (FC St. Pauli, ist ausgeliehen), Fabijan Podunavac (TuS Geretsried U 19), Marco Raimondo-Metzger (SV Heimstetten), Omar Sijaric (1. FC Heidenheim U 19), Petar Sliskovic (MSV Duisburg)

Abgänge (13): Mario Erb (TSG Hoffenheim II), Patrick Hasenhüttl (SpVgg Unterhaching), Serhat Imsak, Fabio Leutenecker, Yasin Yilmaz (alle Türkspor Augsburg), Julian Kirr, Marian Knecht (beide FC Pipinsried), Kasim Rabihic (SC Verl), Marcel Spitzer (TSV Buchbach), Emre Güral, Stefan Wächter, Dominik Weiß, Ilker Yüksel (alle Ziel unbekannt)

FC Hansa Rostock

Trainer: Jens Härtel, geb. 7. Juni 1969, (wie bisher/seit 9. Januar 2019)

Zugänge (9): Bentley Baxter Bahn (Hallescher FC), Manuel Farrona Pulido (VfL Osnabrück), Aaron Herzog (Borussia Mönchengladbach U 23), Luis Klatte (Hertha BSC II), Maurice Litka, Jan Löhmannsröben (beide SC Preußen Münster), Damian Roßbach (Karlsruher SC), Björn Rother (1. FC Magdeburg), Luca Schulz (FSV Union Fürstenwalde)

Abgänge (14): Maximilian Ahlschwede (TuS Dassendorf), Kai Bülow (Karriere beendet), Nico Granatowski (VfL Osnabrück/war ausgeliehen), Daniel Hanslik (Holstein Kiel/war ausgeliehen), Nikolas Nartey (SV Sandhausen/war vom VfB Stuttgart ausgeliehen), Tanju Öztürk (Rot-Weiß Oberhausen), Aaron Opoku (Hamburger SV/war ausgeliehen), Mirnes Pepic (MSV Duisburg), Elsamed Ramaj, Nico Rieble (beide VfB Lübeck), Alexander Sebald (SV Rödinghausen), Rasmus Thellufsen (Lyngby BK/Dänemark, war von Aalborg BK ausgeliehen), Michel Ulrich (Berliner AK/ist ausgeliehen), Paul Wiese (Bonner SC/ist ausgeliehen)

1. FC Saarbrücken

Trainer: Lukas Kwasniok, geb. 12. Juni 1981, (wie bisher/seit 23. Dezember 2020)

Zugänge (7): Sebastian Bösel (SG Sonnenhof Großaspach), Maurice Deville (SV Waldhof Mannheim), Minos Gouras (FC Astoria Walldorf), Marius Köhl (eigene U19), Nicklas Shipnoski (SV Wehen Wiesbaden), Jonas Singer (1. FC Kaiserslautern II), Marin Sverko (FSV Mainz 05 II)

Abgänge (7): Stephan Andrist (FC Chiasso/Schweiz), Fabian Eisele (TSV Steinbach Haiger), Cedric Euschen (Fortuna Düsseldorf U 23/war vom SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen), Nino Miotke (TuS Rot-Weiß Koblenz), Timo Wagner (SV Röchling Völklingen), Patrik Herbrand, Gillian Jurcher (beide Ziel unbekannt)

KFC Uerdingen 05

Trainer: Stefan Krämer, geb. 23. März 1967, (wie bisher/seit 10. März 2020)

Zugänge (14): Tim Albutat (MSV Duisburg), Hans Anapak (Bayer 04 Leverkusen U19), Gino Fechner (1. FC Kaiserslautern), Mike Feigenspan (Eintracht Braunschweig), Dave Gnaase (Würzburger Kickers), Hidde Jurjus (PSV Eindhoven/Niederlande), Muhammed Kiprit (Hertha BSC II), Heinz Mörschel, Fridolin Wagner (beide SC Preußen Münster), Julius Paris (eigene U 19), Kolja Pusch (Admira Wacker/Österreich), Leon Schneider (1. FC Köln U 21/ist ausgeliehen), Omar Haktab Traoré (SV Rödinghausen), Peter van Ooijen (VVV-Venlo/Niederlande), Stefan Velkov (FC Den Bosch/Niederlande)

Abgänge (13): Boubacar Barry, Jean Manuel Mbom (beide SV Werder Bremen/waren ausgeliehen), Tom Boere, René Vollath (beide Türkgücü München), Dennis Daube (SC Preußen Münster), Franck Evina (Hannover 96/war vom FC Bayern München II ausgeliehen), Selim Gündüz (Hallescher FC), Necirwan Khalil Mohammad (VfB Homberg), Patrick Pflücke (Roda JC Kerkrade/Niederlande), Roberto Rodriguez (FC Schaffhausen/Schweiz), Robin Udegbe (SV Straelen), Philipp Bachmeier, Alexander Bittroff, Hakim Guenouche, Adam Matuschyk (alle Ziel unbekannt)

SpVgg Unterhaching

Trainer: Arie van Lent, geb. 31. August 1970, (zuvor Borussia Mönchengladbach U 23/seit 18. August 2020) für Claus Schromm (jetzt Sportdirektor)

Zugänge (10): Niclas Anspach, Christoph Ehlich, Nicolaj Madsen, Alexander Kaltner, Stephan Mensah, Lino Volkmer (alle TSV 1860 Rosenheim/waren ausgeliehen), Patrick Hasenhüttl (Türkgücü München), Robert Müller (FC Energie Cottbus), Julius Richter (SV Wacker Burghausen), Jannis Turtschan (eigene U 19)

Abgänge (3): Alexander Winkler (1. FC Kaiserslautern), Florian Dietz (1. FC Köln U 21/ausgeliehen), Lucas Markert (TSV 1860 Rosenheim/ausgeliehen)

SC Verl

Trainer: Guerino Capretti, geb. 5. Februar 1982, (wie bisher/seit 10. April 2017)

Zugänge (10): Till Brinkmann (SC Paderborn 07 U 21), Fabian Brosowski (SV Lippstadt 08/war ausgeliehen), Lasse Jürgensen (FC Augsburg II), Sascha Korb (1. FC Schweinfurt 05), Steffen Lang (FC Viktoria Köln), Barne Pernot (Holstein Kiel II), Kasim Rabihic (Türkgücü München), Philipp Sander (Holstein Kiel/ist ausgeliehen), Julian Schwermann (Borussia Dortmund U 23), Leander Siemann (Berliner AK),

Abgänge (12): Exaucé Andzouana (Sportfreunde Lotte), Anton Heinz, Cinar Sansar (beide SV Lippstadt 08), Hendrik Lohmar (SC Wiedenbrück), Luis Klante (FC Eintracht Rheine), Sebastian Lange (Karriere beendet), Ron Schallenberg (SC Paderborn 07/war ausgeliehen), Christopher Schepp (Blau-Weiß Lohne), Jan Schöppner (1. FC Heidenheim), Jannik Schröder (FC Gütersloh), Philip Semlits, Dominik Sollfrank (beide Ziel unbekannt)

SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Rüdiger Rehm, geb. 22. November 1978, (wie bisher/seit 13. Februar 2017)

Zugänge (10): Ben Bischof (eigene U 19), Tim Boss (Dynamo Dresden), Florian Carstens (FC St. Pauli/ist ausgeliehen), Matthias Hamrol (FC Emmen/Niederlande), Benedict Hollerbach (VfB Stuttgart U 19), Dennis Kempe (FC Erzgebirge Aue), Gianluca Korte (SV Waldhof Mannheim), Marc Lais (SSV Jahn Regensburg), Maurice Malone (FC Augsburg/ist ausgeliehen), Johannes Wurtz (SV Darmstadt 98)

Abgänge (22): Jan-Christoph Bartels (SV Waldhof Mannheim/war vom 1. FC Köln ausgeliehen), Niklas Dams (Borussia Dortmund U 23), Maximilian Dittgen, Daniel-Kofi Kyereh (beide FC St. Pauli), Cedric Euschen (Fortuna Düsseldorf U 23/war zuletzt an 1. FC Saarbrücken ausgeliehen), Dominik Franke (FC Ingolstadt 04/war vom VfL Wolfsburg II ausgeliehen), Sidney Friede (Dunajska Streda/Slowakei), Gökhan Gül (Fortuna Düsseldorf/war ausgeliehen), Törles Knöll (Slaven Belupo Koprivnica/Kroatien, war vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Heinz Lindner (FC Basel/Schweiz), Jeremias Lorch (FC Viktoria Köln), Tobias Mißner (1. FSV Mainz 05 II), Manuel Schäffler (1. FC Nürnberg), Jules Schwadorf (SC Preußen Münster), Nicklas Shipnoski (1. FC Saarbrücken), Marcel Titsch-Rivero (Hallescher FC), Jan Vogel (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz), Lukas Watkowiak (FC St. Gallen/Schweiz), Jan Albrecht, Giona Leibold, Patrick Schönfeld, Marc Wachs (alle Ziel unbekannt)

FSV Zwickau

Trainer: Joe Enochs, geb. 1. September 1972, (wie bisher/seit 1. Juli 2018)

Zugänge (8): Jozo Stanic (FC Augsburg/ausgeliehen), Felix Drinkuth (SC Paderborn), Maximilian Wolfram (FC Ingolstadt/ausgeliehen), Manfred Starke (1. FC Kaiserslautern), Marco Schikora (Kickers Offenbach), Bastian Strietzel (ZFC Meuselwitz), Yannik Möker (VfL Wolfsburg II), Dustin Willms (Fortuna Düsseldorf II)

Abgänge (10): Christian Bickel (Chemnitzer FC), Johannes Dörfler (SC Paderborn 07/war ausgeliehen), Sascha Härtel (FC Erzgebirge Aue/war ausgeliehen), Christopher Handke (Ummendorfer SV), Elias Huth (1. FC Kaiserslautern/war ausgeliehen), Denis Jäpel (1. FC Lokomotive Leipzig), René Lange (FC Carl Zeiss Jena), Janik Mäder (FC Energie Cottbus), Fabio Viteritti (FC Wacker Innsbruck/Österreich), Sebastian Wimmer (FC Juniors OÖ/Österreich)

Stand: 17. September 2020

