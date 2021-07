Riem Hussein und Felix Brych als "Schiedsrichter des Jahres" geehrt

Große Ehre für Dr. Riem Hussein und Dr. Felix Brych: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Hussein und Brych als Schiedsrichter des Jahres 2021 ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgte im Rahmen der Sommer-Trainingslager der Elite-Schiedsrichter*innen in Grassau am Chiemsee. "Das Örtliche" unterstützt diese besondere Auszeichnung als Partner der DFB-Schiedsrichter*innen.

"Mit Dr. Riem Hussein und Dr. Felix Brych geht die Auszeichnung verdientermaßen an zwei Unparteiische, die das deutsche Schiedsrichterwesen auch international im zurückliegenden Jahr sehr gut repräsentiert haben", sagt Ronny Zimmermann, Vizepräsident für Jugendfußball und Schiedsrichterwesen. "Dr. Felix Brych stellte dieses Jahr mit fünf erfolgreichen Spielleitungen bei einer Europameisterschaft einen weiteren Rekord auf und krönt damit seine Leistungen auf internationalem Parkett. Dr. Riem Hussein beeindruckte mit einer souveränen Spielleitung beim Champions League Finale der Frauen."

Für Hussein ist es nach 2013, 2016 und 2020 die vierte Auszeichnung als Schiedsrichterin des Jahres. Dr. Felix Brych, der seine internationale Karriere zum Jahresende beenden wird, wird nach 2013, 2015, 2016 und 2018 bereits zum fünften Mal als Schiedsrichter des Jahres geehrt.

"Die Entscheidung von Dr. Brych seine internationale Karriere zu beenden verdient den größten Respekt, auch wenn wir damit einen herausragenden Botschafter der deutschen Schiedsrichterei verlieren", sagt Zimmermann.

Hussein "national und international mit top Leistungen"

Christine Baitinger, im DFB-Schiedsrichterausschuss verantwortlich für die DFB-Schiedsrichterinnen, sagt: "Riem zeigt seit Jahren sowohl national als auch international top Leistungen! Ein weiteres Highlight ihrer beeindruckenden Karriere war sicherlich die Nominierung als Schiedsrichterin für das Champions League Finale der Frauen 2021. Auch in diesem Spiel hat sie mit ihrem Team eine tolle Leistung gezeigt und somit das deutsche Schiedsrichterwesen international hervorragend präsentiert. Abseits des Platzes setzt sich Riem immer für die Belange der Schiedsrichterinnen ein und ist ein großes Vorbild für unsere jungen Kolleginnen. Die wiederholte Auszeichnung zur Schiedsrichterin des Jahres hat Riem sich mehr als verdient!"

Als FIFA-Schiedsrichterin leitete Hussein in diesem Jahr das Finale der UEFA Champions League Finale der Frauen. Zuvor war sie bereits bei großen internationalen Turnieren, wie der Frauen-Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden sowie der Frauen-Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich als Unparteiische im Einsatz. In der Flyeralarm Frauen-Bundesliga leitete die Bad Harzburgerin seit 2006 insgesamt 111 Begegnungen.

Preisträgerin Hussein sagt: "Die Ehrung zur Schiedsrichterin des Jahres ist in diesem Jahr für mich die Krönung meiner vergangenen Saison. Diese begann für mich mit einer schweren Verletzung und endete mit einem der wichtigsten Spiele meiner Karriere. Ohne die Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde, des DFB und der UEFA wäre diese Auszeichnung unmöglich gewesen. Ich möchte den Preis gerne diesen Menschen widmen, weil sie immer daran geglaubt haben, dass ich noch stärker auf den Platz zurückkehren kann. Diese Auszeichnung ist für mich die größte Motivation, in den kommenden Jahren weiter an meinen Zielen und Träumen zu arbeiten."

Brych "gebührt große Anerkennung"

Lutz Michael Fröhlich, Sportlicher Leiter der Elite-Schiedsrichter*innen, sagt: "Felix hatte eine tolle überaus erfolgreiche Saison: Souverän und sicher in der Bundesliga, ein starkes Pokalfinale in Berlin und auch eine überzeugende internationale Saison, die in eine Nominierung für die EURO mündete. Dort leistete er mit fünf souveränen Spielleitungen einen wertvollen Beitrag zum Gelingen dieses Turniers. Ein Schiedsrichter, der sich stets voll auf seine Rolle und seine Aufgaben im Spiel fokussiert und der erkennbar großen Wert auf das Notwendige im Spiel für das Spiel legt. Ihm gebührt große Anerkennung für seine nationalen und internationalen Leistungen in der Saison 2020/2021."

Als dritter Unparteiischer in der Geschichte der Bundesliga erreichte Brych in der zurückliegenden Spielzeit die Marke von 300 Bundesligaspielen. International kann der 45-Jährige unter anderem auf Einsätze bei zwei Weltmeisterschaften, 2014 und 2018, zwei Europameisterschaften, 2016 und 2021, dem Europa-League- und Champions-League-Finale, 2014 und 2017, sowie einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2012 zurückblicken. Nach 2015 wurde ihm in diesem Jahr außerdem zum zweiten Mal die Spielleitung des DFB-Pokalfinals in Berlin anvertraut.

Preisträger Brych erklärt: "Die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, sie ist die Bestätigung für eine außergewöhnlich gute Saison von mir, wahrscheinlich die beste Saison meiner gesamten Laufbahn. Vor Beginn einer Spielzeit setzt man sich immer das Ziel, dass am Ende etwas herausspringt. In diesem Jahr war der Ertrag sehr groß und deutlich größer als erwartet mit den angesprochenen Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene. Dabei darf ich auch erwähnen, dass ich insgesamt drei europäische Halbfinals geleitet habe. Ich freue mich über den fünften Pokal zum Schiedsrichter des Jahres und werde diesen an einer besonderen Stelle aufbewahren."

Als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen gratuliert auch "Das Örtliche" den beiden Unparteiischen: "Dr. Riem Hussein und Dr. Felix Brych haben sich im vergangenen Jahr durch absolute Top-Leistungen als perfekte Botschafter der Werte Genauigkeit, Objektivität und Verlässlichkeit präsentiert. Ihnen gehört unser größter Respekt. Vor allem auch, da sie mit ihrem vorbildlichen Auftreten wegweisend für kommende Generationen von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern handeln." - Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das Örtliche Service- und Marketing GmbH.

[dfb]