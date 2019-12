Richtig dribbeln: Den Gegner stehen lassen

Ein gutes Dribbling ist eine wichtige technische Fertigkeit, die aus zahlreichen verschiedenen Facetten besteht und in vielen unterschiedlichen Spielsituationen zur Anwendung kommen kann. Besteht viel Platz, gilt es, möglichst schnell von A nach B zu kommen. Stellen sich dem zahlreiche Gegner entgegen, so sind schnelle Richtungswechsel erforderlich. Ein offensiv gerichtetes 1 gegen 1 erfordert vor allem Mut und Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten. So kann ein Spieler im 1 gegen 1 am Flügel einen gefährlichen Angriff einleiten. Vernachlässigt man dann im Training auch die Anschlussaktion nicht, so ist ein vielversprechender Angriffsabschluss nicht unwahrscheinlich.

Die verschiedenen Facetten des Dribblings werden in den aktuellen Einheiten von DFB-Training online von den Ü 20-Teams bis zu den E-Junioren thematisiert. Die F-Junioren dribbeln derweil nur im Aufwärmen. Im Hauptteil widmen sie sich der spielerischen Verbesserung des Passspiels. Vielseitigkeit ist also Trumpf – so wie auch bei den Bambini, die in ihrer Spielstunde mit verschiedenen Bällen auf unterschiedlichen ungewöhnlichen Feldformen spielen. In der Rahmengeschichte kapern sie als Piraten ein großes Handelsschiff.

