REWE spendet 1,15 Millionen Euro für "Ein Herz für Kinder"

Mit der Kampagne "Ohne EM. Dafür mit Herz." machte REWE die diesjährige DFB-Sammelkartenaktion gleichzeitig zur Spendenaktion. Nun steht die Spendensumme fest: 1,15 Millionen DFB-Sammelalben zum Preis von je einem Euro wurden innerhalb von vier Wochen verkauft. Den Erlös von 1,15 Mio. Euro spendet REWE komplett an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" und unterstützt damit Kinder, die infolge der Corona-Pandemie in Notsituationen geraten sind. Die vollständigen Einnahmen wurden in der ZDF-Spendengala an BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" übergeben.

"Eine tolle Idee, die zu einem großartigen Ergebnis geführt hat", sagt Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, über die Spendenaktion des DFB-Ernährungspartners. "Das zeigt, wie gut die Sammelkarten-Aktion angekommen ist. Unser Dank geht an REWE, trotz verschobener EM am Sammelalbum festzuhalten und dieses mit einem wohltätigen Engagement zu verbinden. Aber auch an die Fans, die so fleißig mitgesammelt und eine beachtliche Spendensumme zusammengetragen haben."