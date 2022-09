Reus fällt aus, Henrichs nachnominiert

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus fällt für die kommenden Nations-League-Partien gegen Ungarn am Freitag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) und in England am darauffolgenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) aus. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich im Revierderby gegen den FC Schalke am Samstag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu und musste nach einer guten halben Stunde auswechselt werden.

"Es ist sehr schade, dass Marco ausfällt, weil er für uns ein wichtiger Spieler ist", sagt Bundestrainer Hansi Flick. "Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und dass er bei der WM dabei sein kann."

Für die anstehende Länderspielperiode nominierte Flick Benjamin Henrichs vom Bundesligisten RB Leipzig nach.