Restplätze für Betreuer-Busreise zum Auswärtsspiel in Lyon

Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews hat spontan noch wenige Restplätze frei für seine Busreise zum Frankreich-Länderspiel unserer Männer-Nationalmannschaft am 23. März in Lyon. Hier findet ihr in Kürze alle Infos zum Trip:

Zeitraum der Reise: 22.3. – 24.3.

Hotelübernachtungen: 2 (Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette)

Abfahrtsorte: Landau, Kaiserslautern, Saarbrücken

Sonstige Leistungen: Geführter Stadtrundgang, Vaporetto-Fahrt, Ticket im Auswärtsblock kann für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft bei Bedarf dazugebucht werden

Preis: 369€ p.P. im DZ | 493€ im EZ

Buchungsanfragen und weitere Infos erhaltet ihr direkt bei "Bubi" Toews per Mail (hans-joachim.toews@fanclub-betreuer.de), WhatsApp oder Telefon (+49 175 433 89 58).