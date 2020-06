Restliche Spiele der 3. Liga bis Saisonende zeitgenau angesetzt

Der DFB hat die Spieltage 35 bis 38 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Spieltermine bis Saisonende fest. Abgeschlossen wird die Spielzeit 2019/2020 am Samstag, 4. Juli.

Der 35. Spieltag wird am Dienstag, 23. Juni, mit zwei Partien um 19 Uhr eingeläutet. Der Chemnitzer FC empfängt Eintracht Braunschweig, der KFC Uerdingen trifft auf die Würzburger Kickers. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff zu den Begegnungen Hansa Rostock – 1. FC Kaiserslautern und Viktoria Köln – MSV Duisburg. Mittwochs folgen sechs Partien, drei ab 19 Uhr, drei ab 20.30 Uhr – darunter zur späteren Uhrzeit das Münchner Derby zwischen dem FC Bayern II und dem TSV 1860. Dass sich die Partien an diesem Wochenspieltag nicht gleichmäßig auf beide Tage mit je fünf Spielen verteilen, liegt in den Ansetzungen des vorangegangenen Wochenendes begründet. Jedem Klub sollen mindestens zwei spielfreie Tage zwischen seinen Partien ermöglicht werden.

Der 36. Spieltag beginnt am Freitag, 26. Juni (ab 19 Uhr), mit der Begegnung KFC Uerdingen – Chemnitzer FC. Prickelnd ist das Programm mit sechs Partien am Samstagnachmittag (ab 14 Uhr). Nahezu überall geht es noch um Aufstieg oder Abstieg, allen voran bei den Spielen FSV Zwickau – Eintracht Braunschweig, MSV Duisburg – Hallescher FC und SV Waldhof Mannheim – SC Preußen Münster. In München steht das nächste Derby an, die SpVgg Unterhaching gastiert an der Grünwalder Straße beim TSV 1860. Abgerundet wird das Wochenende mit den drei Sonntagsspielen, in deren Rahmen der FC Carl Zeiss Jena und FC Bayern München II ab 17 Uhr den Schlusspunkt setzen.

An den letzten beiden Spieltagen der Saison werden die jeweiligen Partien wie gewohnt alle zeitgleich ausgetragen. Der 37. Spieltag ist für Mittwoch, 1. Juli (19 Uhr), terminiert. Hierbei kommt es unter anderem zu den Begegnungen Eintracht Braunschweig – Waldhof Mannheim, Preußen Münster – SV Meppen, FC Ingolstadt – 1. FC Magdeburg, FSV Zwickau – Chemnitzer FC und Hallescher FC – 1. FC Kaiserslautern.

Der Anstoß zum 38. Spieltag erfolgt am Samstag, 4. Juli, um 14 Uhr. Zu den zehn finalen Partien der Drittligasaison zählen unter anderem das Gastspiel von Eintracht Braunschweig in Meppen, der Auftritt des 1. FC Magdeburg gegen Preußen Münster, die Begegnungen MSV Duisburg – SpVgg Unterhaching und Chemnitzer FC – Hansa Rostock sowie das Duell zwischen dem TSV 1860 München und FC Ingolstadt.

Die beiden bestplatzierten Mannschaften (mit Ausnahme des FC Bayern II) sind sportlich aufstiegsberechtigt, der Tabellendritte geht in die Relegation gegen den Tabellen-16. der 2. Bundesliga. Die ersten vier der 3. Liga sind darüber hinaus für den DFB-Pokal 2020/2021 qualifiziert, wobei auch hier gilt, dass zweite Mannschaften nicht startberechtigt sind und der nächstplatzierte Klub entsprechend nachrücken würde. Die vier letzten Teams in der Abschlusstabelle steigen in die Regionalliga ab.

Alle Spiele live

MagentaSport überträgt alle Spiele der 3. Liga live. Im Free-TV zeigen die ARD und ihre Dritten Programme im restlichen Verlauf der Saison bis zu vier Spiele an jedem Samstag und vereinzelt eine Partie unter der Woche live.

Die Highlights der Partien gibt es wie gewohnt unter anderem in der ARD-Sportschau, den Sport- und Nachrichtensendungen der Dritten Programme sowie am späten Montagabend in "3. Liga pur" bei Sport1.

[jb]