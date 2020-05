Restart: VfL Wolfsburg siegt zum Auftakt

Der VfL Wolfsburg hat sich in einem historischen Duell in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga mit einem Sieg zurückgemeldet. Nach 89 Tagen Corona-Pause siegte der Tabellenführer zum Auftakt des 17. Spieltags 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Köln und baute damit seinen Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München zunächst auf elf Punkte aus. Die Bayern treffen am Samstag (ab 13 Uhr) im Topspiel auf die auf Rang drei liegende TSG Hoffenheim. Der 1. FFC Frankfurt setzte sich am Freitagabend in einem Mittelfeldduell 3:1 (2:1) gegen den SC Sand durch.

"Dass wir so gestartet sind, freut uns ganz besonders", sagte Torschützin Alexandra Popp. "Wir haben es zu Beginn verpasst, geduldiger zu spielen, mit dem Elfmeter war dann der Bann gebrochen. Fürs erste Spiel sind wir sehr zufrieden."

Im Wolfsburger AOK Stadion sorgte Toptorschützin Pernille Harder in der 33. Minute per Strafstoß für den ersten Treffer in der Frauen-Bundesliga seit knapp drei Monaten. Nationalspielerin Svenja Huth erhöhte noch vor der Pause nach einer passgenauen Hereingabe von Fridolina Rolfö per Kopf auf 2:0 (45.). Popp baute in der 65. Minute mit ihrem zehnten Saisontor ebenfalls per Kopf die Führung weiter aus. Nachdem Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein, die mit ihrem 100. Einsatz ein Jubiläum feierte, Kölns Amber Barrett (76.) des Feldes verwiesen hatte, erzielte Harder mit ihrem zweiten Treffer der Partie den 4:0-Endstand.

Freigang dreht das Spiel für Frankfurt

Frankfurt musste im heimischen Stadion am Brentanobad zunächst einen frühen Nackenschlag verkraften, nachdem Dina Blagojevic die Gäste aus Baden-Württemberg in der fünften Minute in Front gebracht hatte. Die Antwort der Gastgeberinnen ließ aber nicht lange auf sich warten: Schon wenige Zeigerumdrehungen später (10.) glich Sjoeke Nüsken für den FFC aus. Noch vor der Pause drehte Nationalspielerin Laura Freigang (37.) die Partie komplett. Den Schlusspunkt setzte Barbara Dunst in der Schlussphase (75.).

Frankfurt klettert durch den vierten Sieg in Serie mit nun 30 Zählern zumindest vorübergehend auf Platz vier, Sand bleibt mit 19 Punkten Siebter.

[dfb]