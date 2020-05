Restart der Frauen-Bundesliga live in 16 Ländern zu sehen

Die Fortsetzung der Saison in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga stößt auch im Ausland auf großes Interesse. So ist der Restart in insgesamt 16 Ländern zu sehen. Neben der Übertragung in Deutschland sind Liveübertragungen in Mittelamerika, Skandinavien und Großbritannien geplant.

In Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island überträgt der Pay-TV-Sender NENT. Die englische BBC (BBC iPlayer) hat sich die Rechte ebenso gesichert wie BBC Scotland. Zudem können Fans die -Frauen-Bundesliga in Mexiko, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama und der Dominikanischen Republik verfolgen. Dort werden die Spiele von Sky Mexico übertragen.

Zwei Partien live auf DFB-TV

Eröffnet wird der Restart der FYLERLALARM Frauen-Bundesliga heute (ab 14 Uhr) mit dem Spiel von Doublesieger VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Diese Partie sowie die Begegnung von Bayer 04 Leverkusen mit dem MSV Duisburg am Samstag (ab 14 Uhr) werden live auf DFB-TV gestreamt.

MagentaSport und Eurosport zeigen heute (ab 19.15 Uhr) die Begegnung des 1. FFC Frankfurt gegen den SC Sand. Ebenfalls auf MagentaSport können Fans dabei sein, wenn der SC Freiburg am Samstag (ab 13 Uhr) den 1. FFC Turbine Potsdam empfängt. Das Topspiel des 17. Spieltags zwischen dem Vizemeister und Tabellenzweiten FC Bayern München und der drittplatzierten TSG Hoffenheim am Samstag (ab 13 Uhr) wird auf Sportschau.de und BR24 Sport live gestreamt. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es am Abend in der ARD-Sportschau.

[as]