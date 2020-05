Restart: Alle Partien des 17. Spieltags live

Beim Restart der FLYERALARM Frauen-Bundesliga an diesem Wochenende können Fans alle fünf Spiele per Livestream oder vor dem TV-Bilderschirm verfolgen. Das Topspiel des 17. Spieltags zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim am Samstag (ab 13 Uhr) wird auf Sportschau.de und BR24 Sport live gestreamt. Eine Zusammenfassung der Begegnung gibt es am Abend in der ARD-Sportschau.

MagentaSport und Eurosport zeigen schon am Freitag (ab 19.15 Uhr) die Begegnung des 1. FFC Frankfurt mit dem SC Sand. Ebenfalls auf MagentaSport können Fans dabei sein, wenn der SC Freiburg am Samstag (ab 13 Uhr) den 1. FFC Turbine Potsdam empfängt.

Eröffnet wird der Restart der FYLERLALARM Frauen-Bundesliga am Freitag (ab 14 Uhr) mit dem Spiel des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln. Diese Partie sowie die Begegnung von Bayer 04 Leverkusen mit dem MSV Duisburg (Samstag, ab 14 Uhr) werden live auf DFB-TV gestreamt. Informationen zu den Live-Übertragungen der weiteren Spieltage folgen zeitnah.