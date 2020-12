#RespektSchwester: Sportliche Geschwister

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das von der Corona-Pandemie geprägt wurde und wird. Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gab es in den zurückliegenden Monaten dennoch Anlass, auf wichtige Augenblicke in der Verbandsgeschichte zurückzublicken und ausgewählte Themenschwerpunkte zu setzen.

In der Serie #RespektSchwester hat DFB.de bekannte Geschwister porträtiert und interviewt, die es in die höchsten Spielklassen und sogar in die Nationalmannschaften geschafft haben. Das sind die Schwester-Bruder-Paare:

Yannick Gerhardt: "Meine Schwester Anna hat mir nachgeeifert"

Sandra Starke: "Ich wollte irgendwann auch dabei sein"

Dominik Kohr: "Ich habe Karoline früher schon mal abgeschossen"

Marvin Friedrich: "Zwei-gegen-Zwei im Garten" gegen Schwester Melissa

Lisa und Lukas Klostermann: "Als Kinder auf der Straße gespielt"

