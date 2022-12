Remis in Belgien zum Länderspielauftakt

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben sich in ihrem ersten Länderspiel der Saison in Tubize 2:2 (2:0) von Gastgeber Belgien getrennt. Lilli Becker vom 1. FC Köln traf per Doppelpack (9., 21.) zur 2:0-Pausenführung für die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann, die nach der Pause durch Jinthe Schepers (54.) und Anne-Laure Jennes (64.) noch den Ausgleich kassierte.

"Unser Ziel war es, dass alle Spielerinnen Einsatzzeit bekommen. Wir haben aus dem Spiel sehr gute Erkenntnisse gewonnen, wo wir als Mannschaft stehen", sagte Wiegmann. "Wir haben uns in der zweiten Halbzeit das Leben selbst schwer gemacht, die Nervosität bei den Spielerinnen ist in den Drucksituationen in ihrem ersten Länderspiel schon sehr groß gewesen. Wir sind mit dem Auftritt aber nicht unzufrieden."