Remis im vorletzten Saisonspiel

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben trotz eines starken Auftritts in ihrem vorletzten Saisonspiel einen Sieg knapp verpasst. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer kam gegen die Niederlande im Sportpark Blanke in Nordhorn nach langer Führung zu einem 1:1 (1:0). Zum Saisonabschluss empfängt der 2006er-Jahrgang am Mittwoch (ab 15 Uhr) in Büdelsdorf den U 16-Nachwuchs aus Dänemark.

"Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht", sagt Loderer. "Wir haben viele Dinge umgesetzt, die wir in der Woche auch trainiert haben und sind verdient in Führung gegangen. Es gab viele gute Aktionen gegen uns körperlich überlegene Gegnerinnen. Auch die Körpersprache war sehr positiv. In der zweiten Halbzeit haben wir nach vielen Wechseln ein bisschen die Struktur verloren. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und haben im Vergleich zum letzten Spiel einen guten Schritt nach vorne gemacht."

Die deutsche Auswahl kam vor rund 500 Zuschauern von Beginn an gut in die Partie und erarbeitete sich Möglichkeiten. Estrella Merino Gonzales (Bayer 04 Leverkusen) brachte das deutsche Team schließlich in der 33. Minute in Führung. In einer intensiven und von beiden Mannschaften leidenschaftlich geführten Partie gelang Renee van Asten in der 76. Minute allerdings noch der Ausgleich.

[dfb]