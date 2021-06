Remis im EM-Test gegen Dänemark

Die Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Test der EM-Vorbereitung im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck gegen Dänemark 1:1 (0:0) gespielt. Florian Neuhaus markierte kurz nach Beginn der zweiten Hälfte den Führungstreffer (48.), den Yussuf Poulsen in der 71. Minute ausgleichen konnte.

Bundestrainer Joachim Löw ließ Rückkehrer Mats Hummels vor Kapitän Manuel Neuer mit Matthias Ginter und Niklas Süle in einer Dreierkette spielen. Auf den defensiven Außenpositionen starteten Lukas Klostermann und Robin Gosens. Im Mittelfeld bildeten Joshua Kimmich und Neuhaus die Doppel-Sechs. Vorne sollte Thomas Müller bei seinem Comeback zusammen mit Serge Gnabry und Leroy Sané für Gefahr sorgen.

Nach ersten Minuten des Abtastens fuhr das deutsche Team nach sechs Minuten den ersten kontrollierten Angriff, bei dem Sané den Ball am langen Pfosten nicht richtig traf. Es blieb aber zunächst ein Duell auf Augenhöhe ohne zwingende Torchancen. Das Spielgeschehen fand meist zwischen den Strafräumen statt. Den ersten Schuss aufs Tor gab in der zwölften Minute Neuhaus aus 18 Metern ab, stellte Dänen-Keeper Kasper Schmeichel damit aber nicht vor Probleme.

Müller verpasst per Kopf, Gnabry trifft die Latte

In der 14. Minute schnupperte Deutschland dann erstmals am 1:0: Kimmich bediente mit einem perfekten Chipball den komplett freien Müller, dessen Kopfball aus zehn Metern aber zu zentral geriet. In der Folgezeit neutralisierten sich die beiden Teams wieder weitgehend. Die nächste gute Chance hatte wieder die DFB-Auswahl, Neuhaus' Hereingabe rutschte Sané aber über den Spann (28.).

Das Spiel verlagerte sich aber immer mehr in Richtung dänisches Tor. Einen scharf getretenen Freistoß von Kimmich verpassten gleich drei deutsche Spieler in der Mitte nur um Zentimeter (35.). Distanzschüsse von Gnabry und Gosens wurden von der dänischen Abwehr geblockt (37.). Dem deutschen Team gelangen nun viel mehr Ballgewinne durch konsequentes Forechecking. In der 44. Minute rettete bei einem erneuten Schuss von Gnabry die Latte für Schmeichel.

Neuhaus bricht den Bann

Ein weiterer Ballgewinn führte dann zur deutschen Führung: Sané wurde noch geblockt, Gosens setzte links dem Abpraller aber stark nach, brachte die Flanke in die Mitte, wo Kimmich hängenblieb, Neuhaus aber abstauben konnte. Wenig später wurde es erstmals vor Neuer gefährlich, Poulsen konnte aber noch rechtzeitig gestoppt werden (51.).

Die Dänen investierten nun in der Offensive mehr, boten der deutsche Mannschaft damit aber auch größere Räume an. Gosens prüfte nach langem Ball von Kimmich Schmeichel mit einem Schuss ins kurze Eck (54.). Auf der Gegenseite grätschte Ginter gegen Braithwaite das mögliche 1:1 stark weg (58.).

Poulsen nutzt die erste Chance

Doch auch das DFB-Team hatte weiter gute Momente: Ginter köpfte nach Flanke von Müller Schmeichel aus fünf Metern in die Arme (61.). Die deutsdhen Spieler liefen nun nicht mehr so früh an, lauerten auf Umschaltsituationen.

Und dann fiel mit dem ersten Schuss auf das deutsche Tor der Ausgleich durch Poulsen, der der Abwehr entwischte und Neuer keine Abwehrchance ließ. Die Dänen wollten nun mehr, eroberten Bälle im Mittelfeld. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem bei Ginters Hereingabe wieder das Aluminium für Dänemark rettete (76.).

In der Schlussphase kamen mit Christian Günter und Kevin Volland für Gosens und Gnabry noch einmal zwei frische Kräfte (80.). Wenig später folgte Jonas Hofmann für Sané (86.). Gute Chancen ergaben sich aber auf beiden Seiten nicht mehr.

[sid/js]