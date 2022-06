Knapp am Treffer vorbei: Jamal Musiala (2.v.l.) verpasst eine Flanke nur knapp

Remis im Duell mit England

Die deutsche Nationalmannschaft hat im ersten Heimspiel der Nations League gegen England in München den Sieg knapp verpasst. Beim 1:1 (0:0) erzielte Jonas Hofmann kurz nach Beginn der zweiten Hälfte den Führungstreffer (51.), den Harry Kane per Foulelfmeter (88.) spät ausglich.

Mit sieben neuen Spielern im Vergleich zum 1:1 in Italien ging Bundestrainer Hansi Flick in die Partie. David Raum, Lukas Klostermann, Nico Schlotterbeck, Hofmann, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan und Kai Havertz rückten neu ins Team. Und die DFB-Auswahl startete schwungvoll: Havertz hatte gleich nach Anpfiff den ersten Abschluss (1.), nach einer Ecke klärte Kyle Walker einen Kopfball von Antonio Rüdiger kurz vor dem einschussbereiten Thomas Müller (3.). Doch auch die "Three Lions" versteckten sich nicht, Raheem Sterling wurde im Strafraum rechtzeitig gestoppt (6.).

Es entwickelte sich ein leidenschaftliches Duell mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Die Engländer mussten nach der Verletzung von Kalvin Phillips schon nach 15 Minuten wechseln, für ihn kam Jude Bellingham von Borussia Dortmund in die Partie. Auf dem Rasen ging es rasant weiter. Musiala rutschte nur haarscharf an Hofmanns Hereingabe vorbei (17.).

Chancen auf beiden Seiten

Nach einem wegen Abseitsposition aberkannten Treffer von Hofmann (23.) schnupperten die Gäste an der Führung, doch Harry Kane drosch den Ball nach einer Ecke freistehend deutlich über die Querlatte (27.). Danach nahm sich die Partie eine kurze Auszeit, auch bedingt durch viele verletzungsbedingte Unterbrechungen. Doch es war nur eine kurze Verschnaufpause, das deutsche Team setzte wieder nach. Ein Kopfball Havertz' wurde geblockt (38.), Musiala nach seinem Dribbling im Strafraum gestoppt (40.) und Havertz verpasste den rechtzeitigen Abschluss (42.).

Kurz vor der Halbzeit wurde wieder ein Kopfball Rüdigers auf der Linie geklärt, diesmal von Kane, der Nachschuss geriet Musiala zu zentral (45.). Auf der Gegenseite parierte Manuel Neuer glänzend gegen Bukayo Sakas Schrägschuss (45.+1). Jetzt setzte sich England zeitweilig in der deutschen Hälfte fest und hatte erneut durch Saka (45.+4) eine weitere gute Schusschance.

Hofmann bricht den Bann, Kane kontert spät

Ohne Wechsel ging es in die zweite Halbzeit, die Mannschaften starteten aber verhaltener als noch in Durchgang eins. Wieder hatte das deutsche Team zunächst mehr vom Spiel. Und belohnte sich: Joshua Kimmich setzte Hofmann glänzend in Szene und der ließ Jordan Pickford im englischen Tor aus 13 Metern keine Abwehrchance. Aber die Engländer zeigten eine Reaktion: Mason Mount prüfte Neuer aus der Distanz (53.).

Es wurde wieder ruhiger auf dem Rasen, Deutschland kontrollierte den Ball, England lauerte auf schnelle Gegenstöße. Flick tauschte in der Offensive doppelt und brachte Timo Werner und Serge Gnabry für Musiala und Hofmann (65.). Wenig später schnupperte Müller am 2:0, doch seine Direktabnahme nach Flanke von Raum wischte Pickford mit einem Reflex aus dem kurzen Eck (70.). Auch gegen Werner behielt der englische Keeper im Eins-gegen-Eins die Oberhand (75.).

Müller verließ kurz darauf das Feld für Leon Goretzka (76.). Doch fast hätte der unmittelbar danach den Ausgleich erleben müssen, doch auch Neuer zeigte bei dem Abschluss Kanes aus kurzer Distanz seine ganze Klasse (77.). England drängte nun auf das 1:1, das DFB-Team suchte seinerseits die Entscheidung. Leroy Sané kam spät noch für Gündogan (84.). Und wieder folgte fast direkt im Anschluss an den Wechsel der Ausgleich, diesmal rettete Klostermann in höchster Not (85.). Dann entschied der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande auf Strafstoß und Kane ließ sich diese Chance nicht entgehen.

[sid/js]