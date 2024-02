Remis gegen Brasilien: U 16-Juniorinnen machen 0:2 wett

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben in ihrem Auftaktspiel beim Vier-Nationen-Turnier in Portugal gegen Brasilien Moral bewiesen und nach 0:2-Pausenrückstand noch 2:2 (0:2) gespielt. In Albufeira sorgte Stephanie Da Silva in der 35. und 40. Minute mit einem Doppelpack jeweils per Abstauber für die brasilianischen Treffer, Amy Wrigge von der SG Westküste verkürzte in der 57. Minute. Für den Endstand sorgte Ela Demirbas vom 1. FSV Mainz 05 in der 63. Minute.

Die Mannschaft von Trainerin Melanie Behringer leistete sich im Offensivspiel trotz guter Ansätze zu viele Ungenauigkeiten und hatte zudem mit den technisch beschlagenen Südamerikanerinnen in der Defensive ein ums andere Mal Schwierigkeiten. So verlor die Abwehr die Torschützin jeweils nach Paraden von Torfrau Sophie Klein aus den Augen.

Wrigge verkürzt, Demirbas gleicht aus

In der zweiten Halbzeit wurden die Angriffe zielstrebiger, Lilli Becker vom 1. FC Köln vergab frei vor dem Tor nur knapp (55.). Besser machte es Wrigge, die den Ball nach feiner Vorarbeit von Kassandra Potsi (SGS Essen) nur noch ins leere Tor schieben musste. Wenige Minuten später netzte Demirbas nach einem weiteren feinen Angriff über die Flügel zum Ausgleich ein. Die DFB-Auswahl drückte weiter und hatte Pech, dass der Schuss von Janita Kramer (Turbine Potsdam) nur an den Pfosten klatschte (71.).

Am Samstag (ab 17 Uhr) geht es an selber Stelle gegen Gastgeber Portugal, der sein erstes Spiel gegen die Niederlande 0:3 verlor. Zum Abschluss wartet ebenfalls in Albufeira am Dienstag (ab 14 Uhr) das Duell mit den Niederländerinnen.