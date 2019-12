Remis für U 16 im zweiten Dänemark-Spiel

Die U 16-Juniorinnen sind in der zweite Partie im Rahmen ihres Lehrgangs in Dänemark zu einem Unentschieden gekommen. In der Hafenstadt Köge trennte sich das Team von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard von der dänischen Auswahl mit 1:1 (1:0). Der erste Vergleich am Dienstag ging nach torloser erster Halbzeit mit 6:1 an das DFB-Team.

"Wir haben gut angefangen und mit vielen Balleroberungen das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Nach der Führung haben wir es dann verpasst nachzulegen, die Chancen waren da. In der zweiten Halbzeit ging uns dann ein bisschen der Spielfluss verloren und es wurde zu einem offenen Schlagabtausch zweier guter Teams.

Abwehrspielerin Marlene Wild nutze per Foulelfmeter die große Chance zum Führungstreffer (17.). Nach der Pause musste der deutsche Nachwuchs aber noch den Ausgleichstreffer durch Mathilde Vistisen (57.) hinnehmen. Die Spieldauer vor 238 Zuschauern betrug 2 x 40 Minuten.

Bernhard: "Absolut zufrieden"

Bernhard zog nach dem Lehrgang ein positives Fazit: "Wir sind absolut zufrieden. natürlich gab es auch Dinge, die nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorstellen. Aber er ist ein Lernprozess und wir haben wertvolle Erkenntnisse gewonnen."

Nach einem Wintertrainingslager im Januar gemeinsam mit der U 17 im spanischen Salou südlich von Barcelona ist für die U 16-Juniorinnen im kommenden Februar die Teilnahme an einem UEFA Development Tournament an der Algarve in Portugal geplant.

[dfb]