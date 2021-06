Relegation gegen Gladbach: Hoffenheim II mit Heimrecht im Rückspiel

Für die Relegationsspiele der 2. Frauen-Bundesliga ist nun das Heimrecht ausgelost worden. Demnach empfängt Borussia Mönchengladbach die TSG Hoffenheim II am 20. Juni (ab 11 Uhr) im Grenzlandstadion zum Hinspiel, das Rückspiel findet am 27. Juni (ab 11 Uhr) in Sinsheim statt.

Die Borussia muss als Tabellensechster der Staffel Nord in die Playoffs, die TSG II belegt im Süden den sechsten Platz.