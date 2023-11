Rekordzahl an Volunteers

Bereits vor Beginn des Turniers schreibt die UEFA EURO 2024 in Deutschland bereits Rekorde. Knapp vor Bewerbungsschluss am 15. Dezember haben bereits 138.000 Personen ihr Interesse an der Teilnahme am Volunteer-Programm erklärt.

Insgesamt werden 16.000 Volunteers in einem gemeinsamen Programm der UEFA und den Host Cities benötigt. Unter dem Motto "United by football. Vereint im Herzen Europas" sollen sie während des Turniers in den zehn Austragungsstädten und Stadien Gäste aus aller Welt begrüßen und für einen sauberen Turnierverlauf sorgen.

"Die Vorfreude auf das Turnier steigt"

"Das Interesse am Programm ist sowohl national als auch international riesig, sagt Celia Sasic, Turnierbotschafterin der UEFA EURO 2024. Wir sind beeindruckt von der Begeisterung und dem Engagement der Menschen in Deutschland. Die Anzahl der Bewerbungen für das Volunteer-Programm hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Die Vorfreude auf das Turnier steigt – das sieht man bei allen Beteiligten. Es ist eine großartige Nachricht, dass so viele Ehrenamtliche Deutschland während der UEFA EURO 2024 repräsentieren und den Austragungsstädten ein Gesicht geben möchten."

Bis zum 15. Dezember 2023 kann sich weiterhin HIER beworben werden. Vor allem in den Städten Gelsenkirchen und Leipzig besteht noch die beste Chancen, bei der Heim-Europameisterschaft als Volunteer dabei zu sein.

Weitere Informationen rundum das Volunteer-Programm der UEFA EURO 2024 in Deutschland finden Sie unter: https://www.euro2024volunteers.com/