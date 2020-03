Rekordtrainer: Dotchev holt Vollmann ein

Die 3. Liga hat jetzt zwei Rekordtrainer: Pavel Dotchev, Trainer des Aufsteigers FC Viktoria Köln, steht heute im Heimspiel gegen seinen Ex-Klub SC Preußen Münster zum 237. Mal in seiner Karriere bei einer Partie in der dritthöchsten deutschen Spielklasse an der Seitenlinie. Damit hat der 54 Jahre alte Ex-Profi zum bislang alleinigen Rekordhalter Peter Vollmann (früher unter anderem VfR Aalen, SV Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock) aufgeschlossen.

In der 3. Liga trainierte Dotchev vor seiner Tätigkeit für den FC Viktoria Köln (seit Saisonbeginn/bisher 28 Partien) auch schon den FC Hansa Rostock, FC Erzgebirge Aue, SC Preußen Münster und SC Paderborn 07 in der 3. Liga. Mit Aue und Paderborn gelang dem ehemaligen bulgarischen Nationalspieler sogar der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Haching-Trainer Schromm Fünfter

Den alleinigen Bestwert wird sich Dotchev aller Voraussicht nach am nächsten Samstag, 14. März (ab 14 Uhr, live bei Magenta Sport), im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig holen. Dort ist der bisherige Rekordtrainer Peter Vollmann seit dem 1. Juli 2019 als Sportdirektor tätig.

Von den zehn Trainern mit den meisten Spielen in der 3. Liga ist neben Pavel Dotchev aktuell nur ein weiterer Trainer auch bei einem Drittligisten tätig. Claus Schromm betreute die SpVgg Unterhaching zwischen Juli 2012 und Januar 2014 sowie seit Juli 2015 in insgesamt 170 Partien. Damit belegt der 50-Jährige in der Rangliste Platz fünf.

Die Rekordtrainer der 3. Liga

Rang Trainer Spiele Siege/Remis/Niederlagen Tore Gegentore 1. Peter Vollmann 237 85 / 78 / 74 315 292 1. Pavel Dotchev 237 98 / 72 / 66 329 267 3. Stefan Krämer 220 92 / 58 / 70 276 262 4. Frank Schmidt 190 91 / 48 / 51 301 222 5. Claus Schromm 170 62 / 49 / 58 233 233 6. Jürgen Kramny 169 52 / 46 / 71 193 231 6. Sven Köhler 169 64 / 38 / 67 221 229 8. Uwe Koschinat 163 57 / 38 / 68 197 237 9. Rico Schmitt 160 56 / 49 / 55 192 198 9. Stefan Emmerling 160 57 / 41 / 62 199 215

