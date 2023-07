Rekordtorhüter: Kolke-Bestmarke bleibt bestehen

Auch etwas mehr als zwei Jahre nach seinem bislang jüngsten Auftritt in der 3. Liga hat die Bestmarke weiterhin Bestand: Am 22. Mai 2021 bestritt Markus Kolke für den FC Hansa Rostock seinen 286. Einsatz in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Seit dem 1:1 gegen den VfB Lübeck geht der Rekordtorhüter der 3. Liga mit seinem Klub in der 2. Bundesliga an den Start. Während seiner "Abwesenheit" hätte Kolke die Führung fast an einen Ex-Rostocker verloren. DFB.de gibt einen Überblick.

Eine einzige Partie hat am Ende gefehlt. Mit seinen 30 Einsätzen für den FSV Zwickau in der abgelaufenen Drittligasaison 2022/2023 schraubte Johannes Brinkies sein Konto auf insgesamt 285 Drittligabegegnungen hoch. Der 30-Jährige hatte bei seinem Jugendverein FC Hansa Rostock den Sprung zu den Profis geschafft und dort auch seine ersten Drittligapartien bestritten, ehe er schon im Sommer 2016 nach Zwickau wechselte.

Seitdem war "Pommes" Brinkies bei den Westsachsen unumstrittener Stammtorwart, fehlte nur in wenigen Begegnungen. Pech für den zuverlässigen Schlussmann: Ein Muskelbündelriss zwang Brinkies in der zurückliegenden Spielzeit zu einer fast zweimonatigen Pause, so dass er möglichen neuen Torhüterrekord am Saisonende knapp verpasste. Wesentlich härter dürfte ihn allerdings der Abstieg mit dem FSV getroffen haben.

Rekord und Aufstieg beim FC Hansa Rostock

Kurios: Der Sprung in die 2. Bundesliga war Rekordhalter Markus "Krake" Kolke eigentlich schon im Sommer 2019 gelungen. In der Relegation hatte er sich mit seinem damaligen Verein SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Ingolstadt 04 (1:2 und 3:2) durchgesetzt. "Der Aufstieg war zweifellos ein schönes i-Tüpfelchen und ein gelungener Abschluss nach acht Jahren in Wehen. Ich hatte aber schon längere Zeit vorher für mich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen", hatte Kolke im DFB.de-Interview seinen anschließenden Wechsel nach Rostock erklärt.

Und augenzwinkernd schob er hinterher: "Ich bin ganz sicher nicht nach Rostock gewechselt, um Rekordtorwart der 3. Liga zu werden." Genau das aber gelang ihm beim FC Hansa. Die Bestmarke und den Aufstieg in die 2. Bundesliga bekam Kolke schließlich sogar unter einen Hut und ging dann auch diesmal den Weg in das Unterhaus des deutschen Fußballs mit.

Sextett aus "Top 15" kann in Rangliste klettern

Da Johannes Brinkies nach dem Abstieg des FSV Zwickau zum ambitionierten Traditionsklub Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest gewechselt ist, muss Kolke zumindest vorerst auch nicht mehr um seinen Einsatzrekord zittern, denn der Vorsprung auf die weiteren Konkurrenten ist groß.

Der Drittplatzierte Erik Domaschke (232 Einsätze) hat den SV Meppen mit in die Regionalliga Nord begleitet. Aus den aktuellen "Top 10" der Rekordliste gehen nur René Vollath (207, SpVgg Unterhaching), Philipp Klewin (188, VfB Lübeck) und Marco Hiller (165, TSV 1860 München) in der bevorstehenden Saison in der 3. Liga an den Start. Außerdem könnten Kevin Broll (158 Spiele, Rang zwölf, Dynamo Dresden), Maximilian Schulze Niehues (149 Partien, Platz 13, Preußen Münster) und Martin Männel (131, Platz 15, FC Erzgebirge Aue) im Laufe der Serie in der Rangliste weiter nach oben klettern.

Robert Wulnikowski mit bester Zu-Null-Quote

Während es bei der Zahl der Einsätze eine knappe Angelegenheit ist, geht es in einer anderen Torhüterstatistik deutlicher zu. Die 101 Begegnungen, die Rekordmann Markus Kolke in der 3. Liga ohne Gegentreffer überstanden hat, sind mit einigem Abstand der Bestwert. Am ehesten kommt noch Ex-Profi Robert Wulnikowski, in 219 Drittliga-Spielen für Kickers Offenbach und die Würzburger Kickers aktiv, mit 88 Zu-Null-Spielen in diesen Bereich. Mit 40,2 Prozent weist Wulnikowski auch den höchsten Anteil an Einsätzen ohne Gegentreffer auf.

Johannes Brinkies belegt mit 72 Partien ohne Gegentor den dritten Rang. Von den aktuellen Drittligatorhütern könnte unter anderem Kevin Broll (60 Einsätze zu Null) Boden gut machen. Allerdings war der 27-Jährige seit seiner Rückkehr im Januar zu Dynamo Dresden hinter Stefan Drljaca die Nummer zwei, wurde in der Liga nicht eingesetzt.

Kevin Broll der erfolgreichste "Elfmeterkiller"

In einer anderen Kategorie ist Broll dagegen führend. Von den 15 Torhütern mit den meisten Drittligapartien ist kein anderer Schlussmann schwieriger bei Elfmetern zu überwinden. Gleich zehn von 20 Strafstößen gegen seine Teams (Dynamo Dresden und SG Sonnenhof Großaspach) fanden nicht den Weg ins Tor, wenn Broll zwischen den Pfosten stand.

Der mittlerweile nicht mehr aktive Daniel Bernhardt (früher VfR Aalen) kommt mit 45,8 Prozent (elf von 24 Elfmetern) auf eine ähnliche Quote. Bei der absoluten Zahl an Strafstößen, die nicht verwandelt werden konnten, liegt erneut Markus Kolke (14) vorne. Allerdings wurden gegen dessen Teams auch 39 Strafstöße verhängt. Häufiger sah sich nur Johannes Brinkies (54-mal) einem gegnerischen Elfmeterschützen gegenüber, wehrte dabei zwölf Versuche ab und musste in 42 Fällen hinter sich greifen.

Die "Top15" der Rekordtorhüter der 3. Liga:

Markus Kolke/FC Hansa Rostock/286 Johannes Brinkies/FSV Zwickau/285 Erik Domaschke/SV Meppen/232 Robert Wulnikowski/Würzburger Kickers/219 Daniel Bernhardt/VfR Aalen/217 René Vollath/SpVgg Unterhaching/207 Philipp Klewin/VfB Lübeck/188 Michael Gurski/SpVgg Unterhaching/177 Philipp Pentke/SSV Jahn Regensburg/174 Marco Hiller/TSV 1860 München/165 Daniel Masuch/Preußen Münster/161 Kevin Broll/Dynamo Dresden/158 Maximilian Schulze Niehues/Preußen Münster/149 Dirk Orlishausen/Karlsruher SC/147 Martin Männel/FC Erzgebirge Aue/131

Gefettete Torhüter sind in der kommenden Saison in der 3. Liga aktiv. Der Verein ist der aktuelle bzw. letzte Verein.

[mspw]