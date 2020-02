Rekordsiege: Wehen Wiesbaden und Saarbrücken noch vor Würzburg

Es war ein besonderer Abend für die Würzburger Kickers. Das 6:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach war der höchste Sieg der Kickers im Profifußball – und gleichzeitig die höchste Großaspacher Niederlage in einer Profispielklasse. Allerdings war es nicht das deutlichste Ergebnis überhaupt in der Geschichte der 3. Liga.

Den Rekord des höchsten Sieges seit Gründung der 3. Liga im Sommer 2008 teilen sich der SV Wehen Wiesbaden und der 1. FC Saarbrücken. Die Wiesbadener gewannen am 4. November 2018 mit 7:0 bei Fortuna Köln, Saarbrücken war selbiges am 11. August 2010 gegen den FC Carl Zeiss Jena geglückt. Kurios: Ebenso wie Würzburg gelangen beide Kantersiege auswärts.

Kleiner Hoffnungsschimmer für den Abstiegskandidaten aus Großaspach: Jena glückte trotz des historischen Debakels im heimischen Stadion in der Saison 2010/2011 der Klassenerhalt (Platz 15). Fortuna Köln hingegen stieg in der Vorsaison wenige Monate nach dem 0:7 gegen Wiesbaden als Tabellenvorletzter in die Regionalliga ab.